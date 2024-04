Pedido de México de expulsar a Ecuador de la ONU no tiene sustento, dicen expertos

México ha pedido la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta que reciba una disculpa por la irrupción en la embajada mexicana en Quito del pasado 5 de marzo, por parte del gobierno de Daniel Noboa. La denuncia ha sido presentada este jueves 11 de abril, ante la Corte Internacional de Justicia.

De acuerdo al artículo 6 de la Carta de la ONU “todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

La expulsión por dichas razones nunca ha sucedido. No obstante, desde 1945 cuando empezó a existir la ONU solo un país ha sido expulsado de la organización: Taiwán en 1971 y fue despojado de su asiento para que ese espacio lo ocupara la China comunista (que representaría a la isla de Taiwán aunque nunca llegó a concretarse).

Por otro lado, el artículo 5 de la Carta de la ONU habla de cuándo se podrá suspender a un estado miembro, como lo pide México para Ecuador:

"Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad”.

El excanciller de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, critica la postura de México frente a la tensión diplomática entre ambos países. “Es inaceptable y desproporcionada la intención de México de pedir la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Esta acción, lejos de resolver las diferencias con Ecuador, busca profundizarlas”, posteó en su cuenta de X.

Ahí mismo, además, indica Gallegos que Ecuador debe confrontar la acción de México con un equipo de primera línea y una estrategia político - diplomática y de comunicación internacional.

Para el abogado y experto en derecho internacional, Jorge Sosa, la denuncia de México “no tiene sustento” porque Ecuador no representa ninguna amenaza grave y no existe una urgencia de que Ecuador salga de la ONU. “Podría conminarse a Ecuador a que pida disculpas públicas y marcar un precedente para que en el futuro cualquier país que invada una embajada, pueda ser expulsado, pero como medida provisional no hay sustento”, menciona a EXPRESO.

El abogado dice también que México se equivocó en la demanda internacional, porque en lugar de exigir que se expulse a Ecuador hasta que pida disculpas, escenario “difícil” de lograr, debió proponer, por ejemplo, dice Sosa, que se regrese a Jorge Glas a su sede diplomática.

El experto además explica que esta medida provisional presentada por el gobierno mexicano no significa que Ecuador no vaya a ser sentenciado. Y que dicha sentencia, prevé, será una pena pecuniaria (pago de indemnización) y el hecho de dejar el precedente de haberse convertido en el caso histórico de violación de derechos de una delegación diplomática.

El gobierno mexicano, del presidente Manuel López Obrador, denunció a Ecuador por entrar con policías, a la fuerza, a su embajada en Quito y sacar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido el asilo político de México y quien estaba sentenciado por la justicia ecuatoriana por malversación de fondos para la reconstrucción, tras el terremoto de Manabí de 2016.

Ante la denuncia de México, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha indicado que una eventual expulsión de Ecuador dependerá de la votación de todos los Estados Miembros de la organización.

