Crisis con México: ¿Qué implicaría una eventual salida de Ecuador de la ONU?

Consecuencias gravísimas y hasta impensables. Así se refieren expertos en relaciones internacionales a los efectos que acarrearía una eventual suspensión del Ecuador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como solicitó este 11 de abril de 2024 México en su demanda contra el país andino en la Corte Internacional de Justicia, tras la incursión de policías y militares en la Embajada mexicana en Quito.

Fredy Rivera, catedrático de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador explica que en la Corte Internacional se hacen líneas de trazabilidad de responsabilidades a nivel de decisiones políticas estratégicas y las consecuencias a ese nivel "son graves. Mínimo es la suspensión en foros internacionales como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Estima que quizá esa decisión no sea del agrado de Estados Unidos, "pero seguro votará en contra de Ecuador. China y Rusia seguramente harán lo mismo", sobre todo el último país, por el reciente impasse de en el tema de las armas rusas. "El panorama es muy adverso para nosotros", menciona.

A más de la suspensión en esos foros, es posible que nieguen solicitudes de créditos que realice Ecuador. Tampoco va a poder estar en tribunales de mediación de arbitraje comercial. En la Corte, "nos van a escuchar por diplomacia, pero el hecho de que México no estuvo en la OEA (Organización de Estados Americanos) es muy mala señal. Las sanciones tardarán", analiza Rivera.

La implicación de una eventual salida de la ONU "es impensable", dice Carlos García, coordinador de la Cátedra UNESCO, de la Universidad Particular Técnica de Loja (UTPL). Esto porque una sanción de esa índole aislaría a Ecuador.

Sería "muy perjudicial para todas las relacione internacionales en contexto", menciona y coincide con Rivera en que generaría una suspensión en distintos subsistemas de la ONU como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Centro internacional de Arbitraje Comercial (CIAC), que justo lo colocó en la consulta" popular el presidente Daniel Noboa, señala.

Para el catedrático, sería un "viraje total en la política externa del Ecuador para sumirnos en un ostracismo, para ser como una isla ubicada en Sudamérica". Y alerta: "Si pasara un tema de violencia con otros países, ¿a quién podríamos acudir" y pone como ejemplo el conflicto con Perú.

Afectaciones puntuales a los ecuatorianos

A más de esas consecuencias diplomáticas, Rivera detalla tres efectos puntuales que afectarán directamente a los ecuatorianos:

Afectaciones a migrantes ecuatorianos. Ante la suspensión de servicios incluso a nivel consular, si un ecuatoriano es secuestrado por bandas, los familiares no podrán ser atendidos. "Se vulneró las posibilidades de protección de nuestra gente en México. Una cosa es la diplomacia y otra es la situación dolorosa que atraviesan nuestros migrantes y pasan por allí". Esto sería radical, a menos que otro país interceda por temas de derechos humanos. Seguridad. Se suspenderá el intercambio de información para temas de seguridad. "Los tentáculos y operaciones del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están en Ecuador y al no haber agregado militar y personal de seguridad no tenemos con quién hablar. ¿A quien vamos a consultar, a nivel de inteligencia policial, sobre la posibilidad de embarque de armas?. Es gravísimo".El catedrático sostiene que el intercambio de información, para combate a crimen organizado, se vuelve nulo. "No sé qué va a responder Daniel Noboa a las familias de los primeros migrantes atacados en México y al incremento de la violencia al no tener ninguna información por parte de las autoridades mexicanas", cuestiona. Relación comercial. "México unilateralmente tiene toda la potestad de cerrarnos la llave de comercio internacional bilateral", lo que afectaría las importaciones de medicamentos, partes hospitalarias, herramientas agrícolas. "Podrían imponer un arancel hasta el techo".

Trascendencia de las sanciones por crisis con México

Para Rivera, el Gobierno no supo prever bien la situación antes de incursionar en la Embajada de México. "La canciller (Gabriela Sommerfeld) ha cometido un error tras otro como con Colombia, Rusia, Venezuela. Tenemos un manejo de política exterior nefasto", califica.

A decir de García, la Corte Internacional puede imponer la suspensión de relaciones comerciales, pero duda que pueda aplicar la expulsión "porque no es el espíritu de las Naciones Unidas, sino el de recomponer las relaciones y volver las relaciones diplomáticas a sus cursos. (La ONU) no tiene sentido de castigo, sino de mejoramiento" internacional. No obstante, considera que hace falta ver qué pide México en la demanda para determinar específicamente las eventuales sanciones.

Ambos expertos coinciden que son procesos muy largos. Rivera señala que las sanciones no se conocerán ni cuando Noboa deje la Presidencia en 2025 o si es que llega al poder otra vez, en caso de reelección, pues duran años.

García es un poco más optimista y cree que la sanción será moral y hasta pecuniaria. "La moral ya recibimos con la OEA, hay que esperar a ver qué pide México y luego qué decide la Corte. Dependerá de los argumentos que use nuestra Cancillería, los cuales tendrían que ser mejores y más cercanos al Derecho Internacional", recomienda.

