Paúl Granda: "El día en el que supuestamente estuve en la suite yo estaba en una reunión con el presidente"

Que el día en el que su nombre aparece escrito en las bitácoras de seguridad del edificio Torres Colón 1, donde Daniel Salcedo tiene una suite, él estaba en una reunión con el presidente Lenín Moreno en el Gobierno Zonal, aseguró este 13 de octubre Paúl Granda en una rueda de prensa tras la suspensión de la audiencia en la que la Fiscalía pedía su vinculación al caso en el que se investiga la corrupción hospitalaria.

"El día al que hacen referencia en que yo presumiblemente estuve ahí, era un día en el que yo estaba en una reunión con el presidente de la República, a pocos metros de lo que es el complejo del hotel Colón. Y la segunda fecha que dan en esa bitácora, hay un registro de que yo salgo, pero no entro. Ese día yo le puedo decir con certeza que estuve en un evento en una de las unidades hospitalarias de Guayaquil y además me trasladé a Cuenca por una urgencia familiar", explicó Granda.

El exfuncionario, no cree que una bitácora "puede constituir como una prueba contundente", y reiteró que no conoce a Daniel Salcedo. "¿Cómo puedo conocer una propiedad del señor Salcedo si no conozco al señor Salcedo?", cuestionó.

"Me he reunido con políticos de todas las organizaciones, alcaldes, prefectos, dirigentes gremiales. Pregúntele si yo he conversado sobre temas irregulares o ilícitos. Le van a decir contundentemente que no", señaló.

Sin embargo, pese a que Granda niega su ingreso a esa suite, dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía también constan los testimonios de los guardias de seguridad quienes aseguran haber interactuado con él.

"El señor Granda me indicó que se dirigía al departamento 7 del piso 8 de Torres Colón 1, por lo que procedí a anunciarlo telefónicamente para que autoricen el ingreso", dijo uno de los guardias en su versión, según publicó EXPRESO el pasado 18 de septiembre. Ese departamento es el que pertenece a Daniel Salcedo.

La Fiscalía tenía previsto vincular a Granda y a la exgerenta del hospital Los Ceibos, Susana Mera, al proceso por delincuencia organizada en el que investiga a los hermanos Bucaram Pulley, Gabriela Pazmiño, Daniel Salcedo y el exgerente del Teodoro Maldonado Carbo por la compra y venta irregular de insumos médicos a hospitales del Guayaquil.

Pero la audiencia se suspendió tras el cuestionamiento de la defensa del exfuncionario, quien aseguró que al momento del cometimiento de los supuestos hechos irregulares Granda tenía rango de ministro de Estado y goza de fuero de corte, por lo que es la Corte Nacional de Justicia la que debe decidir esa vinculación o no.

En la rueda de prensa, Granda calificó de absurda la vinculación pues él presidió el Directorio del IESS en 2019, cuando los hechos que se investigan datan de 2018.

"Es incomprensible, que siendo nosotros los que promovíamos las denuncias y la lucha contra la corrupción, se me trate de vincular a un proceso por delincuencia organizada. No se puede denunciar hechos de corrupción porque va a ser vinculada", aseguró.