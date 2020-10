Queda en suspenso la vinculación de Paúl Granda al caso de corrupción en hospitales

Queda en suspenso la vinculación del expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, a la investigación por el delito de delincuencia organizada que indaga la Fiscalía por una presunta trama de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil. El juez Ronald Guerrero decidió suspender la tramitación de la vinculación acogiendo el argumento de la defensa de Granda.

Juan Carlos Salazar, abogado del exfuncionario, cuestionó la competencia del juez al argumentar que su defendido al momento del cometimiento de los supuestos hechos irregulares tenía rango de ministro de Estado y goza de fuero de corte, por lo que es la Corte Nacional de Justicia la que debe decidir esa vinculación o no. Según Salazar, el juez Guerrero suspendió el trámite y elevó la consulta a la Presidencia de la República sobre el rango de Granda y una vez obtenida una respuesta se retomará la audiencia para tomar una decisión.

La vinculación de Susana Mera, exgerenta del hospital del Seguro Social de Los Ceibos, que también se discutía en la misma audiencia, también quedó en suspenso. Carlos Luis Sánchez, abogado de la exfuncionaria, dijo que la fiscal Claudia Romero centró sus argumentos sobre la presunta responsabilidad penal del otro procesado y no de su cliente. "He pedido al juez de la causa que analice esta falta de motivación y no dé paso a su vinculación. Entiendo que el criterio generalizado al respecto es que eso no procede. La van a vincular y nos tendremos que defender en los 30 días que quedan de esta instrucción fiscal", dijo el jurista una vez terminada la audiencia.

La trama que investiga la fiscal Romero incluye también a los hermanos Abdalá (Dalo), Jacobo y Michel Bucaram Pulley, así como los hermanos Noé y Daniel Salcedo, exdirectivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo y empresarios.