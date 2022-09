En un conversatorio con la prensa para actualizar datos sobre la búsqueda de María Belén Bernal, el ministro del Interior Patricio Carrillo detalló que la Interpol ha emitido alerta azul para dar con el paradero del principal sospechoso de su desaparición, el teniente Germán Cáceres. Esto pese a que no se conoce si este ha salido del país. Es más, puntualizó que "no importa si está o no en el país, lo vamos a encontrar".

Carrillo ha dicho que de no avanzar en las investigaciones para alcanzar los "dos únicos objetivos" -encontrar a María Belén Bernal y capturar al teniente Cáceres- se tomarán correctivos dentro de la Institución. Incluso, su cargo. Pues asegura que cuentan con todos los equipos tecnológicos y las "unidades exitosas", como la Dirección Nacional Especializada en la Resolución de Casos de Secuestros y Extorsión (Unase), para realizar la investigación y que esta arroje resultados contundentes.

El ministro no descarta que agentes internacionales intervengan en la búsqueda de María Belén Bernal. Contó que la mañana de este 20 de septiembre solicitaron a la comandancia general de la Policía para solicitar, a través de organismos internacionales, acompañamiento en la investigación. "De tal manera que, en el proceso, la transparencia vaya primando en este caso complejo que nos avergüenza, pero que también nos permite legitimar a través de acciones concretas que estamos ejecutando".

En este escenario, también se informó los resultados de las pericias realizadas en el asesinato del fiscal Édgar Escobar, a quien se le encontró 2.800 dólares que portaba en su vestimenta el día del hecho. Contaron que aún hay versiones que recoger, como la de los compañeros del funcionario.