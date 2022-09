Patricio Carrillo, ministro del Interior, en entrevista en Ecuavisa este 20 de septiembre, responsabilizó a la guardia que cumple el primer filtro en la Escuela Superior de la Policía por haber permitido el ingreso de una civil, en este caso a María Belén Bernal la noche del domingo11 de septiembre.

“La primera persona que tuvo contacto en la garita, en la entrada a la escuela si evitaba el ingreso, porque era romper un protocolo, no hubiese pasado esto” dijo Carrillo.

En cuanto al proceso administrativo en contra de 12 uniformados por vinculación directa e indirecta con la desaparición de Bernal, el funcionario de gobierno explicó que no solo la investigación será al interior de la institución, sino que se articulará con la Fiscalía se determinen acciones penales. “Hay muchos delitos, entre otros de denunciar que no lo hicieron, con una simple llamada al ECU 911 se podría haber solicitado un servicio por violencia intrafamiliar”, dijo.

Así también Carrillo sostuvo que de no existir resultados a corto plazo sobre el hallazgo de María Belén Bernal y en segunda instancia del presunto agresor, Germán Cáceres (esposo), no dudará en renunciar a su cargo, al igual que lo harán las principales autoridades de la cúpula policial. “Esos dos resultados debemos entregarle en el corto plazo a la sociedad ecuatoriana y si no tendremos que salir todos, incluido el ministro, porque no puede esto quedar en la impunidad, es una vergüenza para la policía Nacional.

Entre tanto, este 20 de septiembre las tareas de búsqueda de María Belén Bernal continuaron. Este día los equipos especializados se ubican en la quebrada de Guápulo, cerro Casitagua y en el sector de Gualo, en Quito.