El transporte pesado está restringido en la Alóag-Santo Domingo: ¿Hasta cuándo?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tomó la decisión debido al retorno de los viajeros en el último día del feriado

Durante el feriado fue necesaria la intervención de l prefectura de Pichincha para despejar la Alóag-Unión del Toachi

La vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada para el transporte pesado. El Ministerio de Infraestructura y Transporte adoptó la medida ante el retorno masivo de viajeros desde la Costa, en el último día del feriado de Carnaval.

(NO TE PIERDAS: Accidente laboral deja una mujer fallecida en el centro de Quito: Esto ocurrió)

La razón de la restricción

“Con el fin de garantizar un retorno seguro desde la Costa y facilitar la circulación del tránsito liviano, se restringe la circulación de transporte pesado en la vía Alóag-Santo Domingo”, señaló la cartera de Estado en un comunicado.

La restricción para el transporte de carga se mantendrá hasta las 18:00 de este martes. “La restricción temporal no solo responde a criterios técnicos y de gestión del riesgo, sino también al principio de precaución, priorizando la seguridad colectiva por encima de la circulación ordinaria de carga pesada”, agregó la entidad.

Una persona falleció por el choque entre un bus y tráiler en Papallacta: Esto se sabe Leer más

Como parte del operativo por el feriado, el Ministerio informó que se desplegó un contingente integrado por la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), encargado de controlar y garantizar el cumplimiento de la disposición.

¿Qué dijo la Prefectura de Pichincha?

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha replicó el anuncio del Ministerio. “La Prefectura de Pichincha no gestiona directamente el tránsito en dicha carretera, sin embargo hacemos eco de la disposición de la entidad rectora para conocimiento de la ciudadanía y, especialmente, de los transportistas”.

El pronunciamiento se produce tras las críticas recibidas durante el feriado por el estado de la vía. En el primer día de asueto por Carnaval, usuarios de la Alóag–Santo Domingo cuestionaron su gestión luego de enfrentar congestión vehicular. Debido al alto flujo de vehículos, la Policía habilitó un contraflujo para aliviar el tránsito.

🚧 #SantoDomingo | Para facilitar el retorno desde la Costa, restringimos la circulación de transporte pesado en la vía Alóag–Santo Domingo este martes 17 de febrero, de 08:00 a 18:00.



✅ Esta medida prioriza la seguridad vial y la fluidez del tránsito liviano, con control de la… pic.twitter.com/7uJ7fOTlWH — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) February 16, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!