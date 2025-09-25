Paro nacional hoy: Revisa las vías cerradas para este jueves 25 de septiembre

El cuarto día del paro nacional en Ecuador mantiene activa la protesta indígena y social en distintos puntos del país. Las movilizaciones, convocadas por la Conaie y organizaciones aliadas, exigen la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, y han generado afectaciones en la movilidad, el comercio y el transporte interprovincial. El reporte oficial del ECU 911, actualizado hasta las 06:00 de este jueves, confirma cierres viales en zonas de la Sierra centro y norte, así como en sectores de la Amazonía.

Las provincias más afectadas son Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Zamora Chinchipe, donde se registran bloqueos totales y parciales con presencia de manifestantes, obstáculos en la calzada y vigilancia militar. En algunos tramos, las condiciones climáticas han agravado la situación, obligando a cierres preventivos por deslizamientos o socavones. El ECU 911 mantiene activo su monitoreo y recomienda a la ciudadanía consultar el estado de las vías antes de desplazarse.

Vías cerradas por provincia

Imbabura:

Otavalo – Cajas (parcialmente cerrada por escombros)

Antonio Ante – Otavalo (cerrada desde Chaltura hasta San Roque)

Ibarra – Zuleta – Cayambe (cerrada en barrio San Francisco y puente de Rumipamba)

Otavalo – Cotacachi (cerrada en la E35, partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche)

Eje vial rural Otavalo – Quiroga (cerrada en Río Blanco y San Eloy)

Pichincha:

Cusubamba – Cayambe (cerrada en el peaje de Cangahua)

Tabacundo – Cajas (completamente cerrada)

Vía E35 (cerrada en Pambamarquito por palos y piedras)

Cotopaxi:

Pujilí – La Maná (cerrada en la curva de Maca)

Zamora Chinchipe:

El Pangui – Tundayme (cerrada parcialmente en el ingreso a la parroquia)

Otavalo, Cayambe y El Cajas siguen con bloqueos activos

Otavalo continúa como epicentro de la protesta indígena. La vía E35, que conecta con Cotacachi, está cerrada en ambos sentidos, y se reporta presencia de manifestantes en sectores como Ilumán, Peguche y San Eloy. En Cayambe, el peaje de Cangahua permanece bloqueado, impidiendo el paso hacia Quito y otras zonas de Pichincha. La vía Tabacundo-Cajas también está cerrada, dificultando el tránsito interprovincial entre Imbabura y Pichincha.

El servicio Integrado de Seguridad ECU 911 mantiene habilitado su portal oficial para consultar el estado actualizado de las vías en Ecuador. A través de www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias, la ciudadanía puede verificar qué tramos están cerrados, habilitados o con paso restringido, con detalles organizados por provincia, tipo de afectación y recomendaciones de seguridad.

