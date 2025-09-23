Paro Nacional: campesinos del Azuay marchan contra el decreto 126 y denuncian control

En la Y de Sayausí se registró una fuerte presencia militar y policial durante la concentración campesina

Campesinos del Azuay se concentraron en la Y de Sayausí en respaldo al Paro Nacional

La cuenta oficial de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en X informó que cientos de campesinos de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc) y del Frente Popular del Azuay se movilizaron en apoyo al Paro Nacional. La concentración arrancó en la Y de Sayausí, donde las organizaciones denunciaron un fuerte despliegue militar y policial.

“¡El pueblo se levanta con más fuerza en todo el Ecuador contra el Gobierno de Noboa y sus políticas neoliberales!”, señalaron las organizaciones mientras avanzaban hacia el centro de Cuenca para sumarse a la jornada nacional de movilización.

#Azogues campesinos del Seguro Social Campesino junto a la FEUNASSC y Frente Popular, se movilizan como parte de las acciones del #ParoNacional y avanzan rumbo al centro de la ciudad para participar de la jornada convocada por el FUT y UNE pic.twitter.com/jeGsBs6AL0 — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) September 23, 2025

Reclamos contra medidas económicas y sociales

Los manifestantes levantaron una agenda de exigencias que incluye la derogatoria del Decreto 126, la oposición a la minería en Quimsacocha y el rechazo al incremento de pasajes. También demandan el cese de despidos en el sector público y que la salud y la educación sean declaradas en emergencia.

Además, las organizaciones exigieron la liberación de las personas detenidas durante las jornadas de protesta. “Libertad detenidos y detenidas por luchar frente al Gobierno autoritario, mentiroso e incapaz de Noboa”, señaló el comunicado.

🛑 #ATENCIÓN| Cientos de campesinos pertenecientes a la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC) y del Frente Popular del #Azuay se concentran en la Y de Sayausi en apoyo al #ParoNacional. Denunciamos que existe una gran presencia militar y policial.… pic.twitter.com/OwamaEWlzb — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) September 23, 2025

Lea también: Saquisilí: cierre de vía por Jatarishun termina en enfrentamiento con militares

Campesinos avanzan hacia Azogues

Daniel Noboa sobre el paro: “Antes de que me hagan retroceder, prefiero morir” Leer más

En paralelo, campesinos del Seguro Social Campesino de Azogues se sumaron a la movilización en respaldo a la Feunassc y al Frente Popular. Según la UNE, los grupos avanzaron hacia el centro de la ciudad para unirse a la convocatoria nacional del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la propia UNE.

La protesta se enmarca en la jornada nacional de resistencia convocada por las organizaciones sociales y sindicales. Las movilizaciones arrancaron en zonas rurales, donde campesinos reforzaron su llamado contra las políticas del Gobierno central.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO