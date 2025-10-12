Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Continúan las manifestaciones en el norte de Quito.
Continúan las manifestaciones en el norte de Quito.Gustavo Guamán

Paro Nacional 2025: tensión y ambiente de guerra en San Miguel del Común

Más de 200 uniformados intervinieron en un enfrentamiento con manifestantes atrincherados 

San Miguel del Común fue epicentro de fuertes enfrentamientos la tarde y noche del domingo 12 de octubre, en el contexto del paro nacional.

Los incidentes iniciaron alrededor de las 16:00, cuando fuerzas de seguridad intentaron ingresar al sector. Manifestantes, atrincherados en sus viviendas, respondieron con papas bomba y voladores.

En las calles, los protestantes levantaron barricadas para bloquear el paso de policías y militares. Cerca de 200 uniformados participaron en el operativo, que se prolongó durante varias horas.

Zona de alta tensión

Servicios. Cuenca, la ciudad azuaya siempre ha encabezado el ranking de ciudades más caras del país.

Cuenca, Quito y Manta, las ciudades más caras

Leer más

El estruendo de explosiones y el humo de los gases lacrimógenos cubrieron gran parte del área. Vecinos y transeúntes huyeron para ponerse a salvo, y el tránsito vehicular fue completamente cerrado. Incluso, equipos de prensa debieron retirarse por la intensidad del conflicto.

RELACIONADAS

San Miguel del Común se consolidó como uno de los focos más críticos de la jornada de movilizaciones en Quito, con antecedentes de choques similares en días anteriores del paro.

Sin heridos reportados

Hasta el cierre de esta nota, no se habían registrado heridos ni detenidos de forma oficial. No obstante, los enfrentamientos continuaban, con manifestantes aún en el sector y fuerzas del orden resguardando los accesos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Paro nacional en Ecuador: revisa el estado de las vías en tiempo real

  2. Paro Nacional 2025: tensión y ambiente de guerra en San Miguel del Común

  3. Miss Grand International 2025: Samantha Quenedit presenta el traje típico de Ecuador

  4. Feriado en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  5. Miryam Núñez gana el Panamericano de Cross Country Marathon en Chile

LO MÁS VISTO

  1. Quito: la desolación afecta a la avenida 6 de Diciembre

  2. ¿Por qué hay un fuerte olor a caucho quemado en varios sectores de Guayaquil?

  3. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  4. Loma Larga: Inés Manzano trabaja para la minera | Por Roberto Aguilar

  5. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

Te recomendamos