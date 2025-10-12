Paro Nacional 2025: tensión y ambiente de guerra en San Miguel del Común

Más de 200 uniformados intervinieron en un enfrentamiento con manifestantes atrincherados

Continúan las manifestaciones en el norte de Quito.

San Miguel del Común fue epicentro de fuertes enfrentamientos la tarde y noche del domingo 12 de octubre, en el contexto del paro nacional.

Los incidentes iniciaron alrededor de las 16:00, cuando fuerzas de seguridad intentaron ingresar al sector. Manifestantes, atrincherados en sus viviendas, respondieron con papas bomba y voladores.

En las calles, los protestantes levantaron barricadas para bloquear el paso de policías y militares. Cerca de 200 uniformados participaron en el operativo, que se prolongó durante varias horas.

Zona de alta tensión

El estruendo de explosiones y el humo de los gases lacrimógenos cubrieron gran parte del área. Vecinos y transeúntes huyeron para ponerse a salvo, y el tránsito vehicular fue completamente cerrado. Incluso, equipos de prensa debieron retirarse por la intensidad del conflicto.

San Miguel del Común se consolidó como uno de los focos más críticos de la jornada de movilizaciones en Quito, con antecedentes de choques similares en días anteriores del paro.

Sin heridos reportados

Hasta el cierre de esta nota, no se habían registrado heridos ni detenidos de forma oficial. No obstante, los enfrentamientos continuaban, con manifestantes aún en el sector y fuerzas del orden resguardando los accesos.

