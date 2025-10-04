Paro Nacional 2025: Organizaciones anuncian marcha en Quito el 12 de octubre

Las organizaciones indígenas dijo que la marcha del 12 de octubre en Quito recorrerá dos sectores de la capital. ¿Cuáles son?

Las organizaciones indígenas de Quito anunciaron que se unirán al paro nacional de la Conaie, con una marcha el 12 de octubre.

Los representantes de colectivos, comerciantes, trabajadores y organizaciones sociales de la capital expresaron su respaldo al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), este sábado 4 de octubre de 2025. Además, anunciaron que realizarán una marcha en Quito el próximo domingo 12 de octubre.

Marcelo Tupaña, coordinador de las organizaciones dijo que la movilización saldrá desde el sector de La Villaflora, en el sur, y avanzará hasta el parque El Arbolito, en el centro norte de la urbe.

Según Tupaña, las organizaciones se autoconvocaron a esa marcha, la cual indicó que será pacífica. La movilización se realizará para "poder sumar a todas las acciones en el contexto del paro nacional", el cual cumple 13 días en el país.

El pronunciamiento de los dirigentes se realizó en la casa barrial de Solanda, sur de Quito, dos días después de que la Conaie realizó su Consejo Ampliado en la capital. Allí, el representante se solidarizó con los compañeros y familiares de Efraín Fueres, quien fue la primera víctima mortal del paro de este 2025.

Conaie asegura que el paro continúa

Paro Nacional 2025: Gobierno niega infiltrados y acusa a la Conaie de agenda política Leer más

También reiteró algunas de las demandas que hizo la Conaie al Gobierno para deponer la medida de hecho, como la liberación de los detenidos en las protestas de Imbabura, Chimborazo, la Amazonía, la Costa y Pichincha, así como el rechazo a la criminalización y la represión de la Fuerza Pública en las movilizaciones.

En la jornada de este sábado, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, visitó Chunchi, en la provincia de Chimborazo, en donde señaló que la movilización se mantiene mientras no se derogue el Decreto 126 sobre la eliminación al subsidio del diésel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!