Paro nacional 2025: clases presenciales suspendidas en distritos cercanos a Quito

El Ministerio de Educación dispuso suspender las clases presenciales en las zonas donde se registran cierres de vías

Las clases presenciales se suspendieron en seis distritos del Ministerio de Educación, en donde se han reportado cierres de vías.

Cuatro distritos del Ministerio de Educación recibirán clases no presenciales, después de que se cumplió una semana del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Según indicó Educación, la medida rige desde este lunes 29 de septiembre de 2025 en dos circuitos de Imbabura, uno de Pichincha y otro de Cotopaxi, todos cercanos a Quito. La disposición se emitió tras la violencia registrada en varias ciudades del norte del país, en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

Luego de la disposición, se ordenó que las clases no presenciales se mantendrán en los distritos Otavalo, Cotacachi (Imbabura); Cayambe y Tabacundo (Pichincha) y en planteles de la zona urbana de Latacunga (Cotopaxi), ciudad que se ha convertido en la sede de Gobierno.

En los cuatro circuitos se registraron cierres viales. En esas carreteras de la Sierra, las personas quemaron llantas y obstaculizaron el paso.

Intermitencias de internet y electricidad por las protestas

Gobierno ajusta compensación para transportistas tras eliminar subsidio de diésel Leer más

Las autoridades de los planteles deberán definir la forma en la que se mantendrán las clases. Esto porque en esas zonas existen "intermitencias en los servicios de internet", reconoció este lunes la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo.

La funcionaria también indicó que el régimen tiene reportes de intentos de suspensión del servicio eléctrico y de agua potable en diferentes localidades de Imbabura.

La suspensión de la presencialidad afecta la rutina escolar cuando los alumnos, quienes aún no han cumplido ni un mes del retorno a las clases, después de que el pasado 1 de septiembre se inauguró el año lectivo 2025-2026.

Los tres distritos de Imbabura y de Pichincha se suman a los planteles Latacunga, cuyos alumnos cumplen con clases no presenciales desde que el régimen decidió trasladar su sede de Gobierno a esa localidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!