Paro Nacional 2025: Cierres viales obligan a los trabajadores a caminar

El martes 23 de septiembre, el cierre de vías obligó a centenas de personas a caminar kilómetros para llegar a sus trabajos

Centenares de trabajadores han optado por caminar para llegar a sus destinos.

Este martes 23 de septiembre, segundo día del Paro Nacional en Ecuador, varias provincias enfrentan una jornada marcada por bloqueos y desplazamientos forzados. En el kilómetro 45 de la vía Tabacundo-Cajas, Sierra norte, el cierre total obligó a centenas de ciudadanos a continuar sus rutas a pie, en medio de tensión y largas caminatas.

Al amanecer, la escena fue clara: trabajadores en fila con mochilas al hombro, madres cargando a sus hijos y agricultores con herramientas en mano. Todos avanzaban con un solo propósito: llegar, como sea, a cumplir con sus jornadas.

“A las 6:20 debía servir el desayuno, no llegué”

Entre la multitud avanzaba Johanna Obando, cocinera en una finca agrícola. La mujer debía estar lista a las 06:20 para servir el desayuno a los trabajadores, pero la protesta cambió por completo su rutina.

“No llegué”, contó con resignación, mientras aceleraba el paso para recuperar el tiempo perdido.

“Todo se retrasa por los cierres”

Unos metros más adelante, Carlos Vargas, joven jornalero en una plantación de rosas, relató el impacto en su trabajo.

“Los recorridos de los trabajadores se han retrasado debido a los cierres. Todo se atrasa y llegamos tarde a las actividades en la plantación”, dijo.

Transporte improvisado para avanzar

Ante la falta de buses, algunos optaron por subirse en furgonetas escolares que hacían viajes improvisados. Otros se acomodaron en los baldes de camionetas para avanzar unos kilómetros y luego continuar a pie.

Un conflicto que no tiene acuerdos

El paro, convocado a nivel nacional, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, no solo se traduce en carreteras bloqueadas por la quema de llantas y palos, sino en enfrentamientos que han dejado, por lo menos, 30 heridos.

El estado de excepción decretado por el Gobierno de Daniel Noboa, con presencia policial y militar en las vías, no ha logrado neutralizar por completo las protestas sociales.

