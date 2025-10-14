Paro 2025: manifestaciones mantienen cerrados tramos clave entre Loja y Cuenca

La mañana de este martes 14 de octubre, la vía Loja–Cuenca amaneció nuevamente bloqueada en varios tramos, debido a la presencia de manifestantes que obstaculizaron el tránsito colocando piedras, palos y otros objetos sobre la calzada. Los cierres afectan tanto a transportistas como a viajeros que intentan movilizarse entre las provincias de Loja y Azuay, generando malestar y retrasos en la circulación.

Bloqueo vial impide el paso vehicular en varios sectores

Según el informe de las autoridades, en el tramo Loja–Saraguro, específicamente en el sector El Durazno, la vía permanece cerrada por la acumulación de material pétreo, lo que ha imposibilitado el paso de vehículos livianos y pesados. De igual manera, en el trayecto Saraguro–Cuenca, los sectores Puente de Sinincapac y San Vicente se mantienen con obstáculos sobre la carretera, impidiendo el tránsito normal.

Ante esta situación, personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas trabaja de manera permanente en el retiro de escombros, mientras se realizan patrullajes preventivos para garantizar la seguridad en la zona. Sin embargo, los bloqueos se reanudan minutos después de que la vía es habilitada, lo que ha dificultado el control total del corredor vial.

La vía Loja–Cuenca permanece parcialmente bloqueada por manifestaciones sociales que impiden el tránsito vehicular. CORTESÍA

Los conductores han expresado su preocupación por la falta de garantías para movilizarse, especialmente quienes dependen del transporte interprovincial o del traslado de productos agrícolas. Algunos ciudadanos que intentaban viajar hacia Cuenca o Loja se vieron obligados a retornar o buscar rutas alternas, aunque estas también presentan complicaciones.

Las autoridades recomiendan evitar circular por esta vía hasta nuevo aviso, mientras continúan las labores de limpieza y diálogo con los manifestantes para restablecer el orden. Desde los organismos de control se informó que los equipos de la fuerza pública permanecerán desplegados durante las próximas horas, con el objetivo de despejar completamente la carretera y prevenir nuevos cierres.

Hasta el momento, la vía Loja–Cuenca continúa parcialmente bloqueada y no ha sido despejada en su totalidad. Se espera que en el transcurso del día se emita un nuevo reporte sobre el estado del tránsito y los avances en las labores de despeje.

