El papel de la prensa según quien lo mire

A veces héroes y a veces villanos. Los medios de comunicación, dependiendo de la mirada de determinado espectador, juegan uno u otro rol. Más allá de ubicarlos en uno u otro extremo, la prensa ha logrado encontrar y develar la punta del ovillo de varios casos de corrupción para que la Fiscalía siga con su trabajo de investigación. Esta labor es aplaudida para unos y cuestionada por otros, y coincidencialmente estos últimos suelen estar señalados por alguna irregularidad.

Los gritos de una madre y su dedo señalando a las cámaras de televisión y fotográficas dieron pie a que varias voces públicas cuestionaran la labor periodística e invocaran una figura que se creía enterrada: el linchamiento mediático.

Más allá de las críticas producto del dolor de la progenitora del fallecido prefecto Carlos Luis Morales, que voces públicas usen ese episodio para invocar el linchamiento mediático no es comprensible a criterio de la asambleísta por el movimiento CREO Jeannine Cruz. “Gracias al periodismo hoy se conocen redes de corrupción en las instituciones públicas... No hay que responsabilizar a la prensa de lo que se conoció o por las investigaciones dadas. Quien tiene la piel muy fina no debería ser candidato o una autoridad”.

No se puede minimizar la muerte del prefecto para criticar a la prensa. Quienes lo hacen se aprovechan del dolor. Jeannine Cruz, asambleísta por el movimiento CREO

El caso Arroz Verde (rebautizado como Sobornos 2012-2016), el reparto de los hospitales públicos en Manabí y el reciente caso denominado Arroz Moreno son solo tres de las investigaciones judiciales (algunas en curso, otras con sentencia) que nacieron de publicaciones de medios de comunicación virtuales o tradicionales.

Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), considera un problema que las personas confundan medios de comunicación con redes sociales. Estas últimas, a su criterio, suelen ser espacios en los que la opinión pública juzga y condena, no así en los medios de comunicación. “Quienes inspiraron la Ley de Comunicación, quienes la trabajaron, que la pusieron como una mordaza, quisieron ahora convencernos y ponernos al mismo nivel de las redes a los medios, y hay que diferenciar”.

Si no fuese por la firmeza de los medios, Ecuador no se habría enterado de los atropellos del poder político. Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.

Y justamente quienes han invocado la figura del linchamiento mediático en medio del dolor de los familiares y cercanos al exprefecto Morales son figuras que formaron parte del anterior Gobierno o fueron cercanas a dicho régimen, como el expresidente Rafael Correa (ver nota lateral).

Los casos revelados por la prensa

Marcela Aguiñaga, legisladora por el bloque de la Revolución Ciudadana, destaca el rol del periodismo de investigación al revelar actos de corrupción, pero precisa que es la justicia la que debe dictaminar la culpabilidad o inocencia de una persona, y no los titulares de un medio. En el caso específico del exprefecto Morales, sostiene que él fue víctima de linchamiento mediático. “Sí creo que ciertos medios de comunicación, no puedo generalizar, lincharon al prefecto Morales. Yo dije que esperaba que la justicia reine y que se defienda en libertad... La justicia tiene que actuar sin presiones de nadie”.

Quiero invocar la autorregulación que los medios dijeron que la tienen. Esperamos verla en este momento. Marcela Aguiñaga, legisladora por el bloque de la Revolución Ciudadana

Janet Hinostroza, periodista y presentadora del canal Teleamazonas, califica como “inaceptable” que un grupo de políticos quiera “aprovecharse” de una situación lamentable como el fallecimiento de un funcionario público investigado. “El problema no es que los medios visibilicemos el nombre de un funcionario público; el problema es la corrupción y las víctimas, que son miles de ecuatorianos que no han recibido ayuda en esta pandemia”.

Si bien la figura del linchamiento mediático fue derogada de la Ley de Comunicación, el jurista Eduardo Carmigniani, defensor de medios de comunicación en casos ventilados ante la extinta Superintendencia de Comunicación, explica que la única restricción que tiene la prensa es tomar posición institucional sobre la culpabilidad o inocencia de una persona que está siendo procesada. Pero ni siquiera eso, precisa, impide que un medio haga periodismo de investigación. “El linchamiento mediático iba dirigido a intentar poner una mordaza en los medios. Era una amenaza frontal para tratar de acobardar a los medios de comunicación. Lo que se ha hecho cuando se eliminó la figura es eliminar la mordaza con la que algunos medios se acobardaron y otros no”.

La prensa tiene que seguir investigando hasta que se congele el infierno, por más que alguien se ponga bravo. Eduardo Carmigniani, abogado defensor de medios de comunicación en casos ventilados ante la extinta Superintendencia de Comunicación.

Una figura eliminada de la ley, pero aún latente en las voces de quienes la crearon, la utilizaron y ahora la reviven como añorando sus frutos. CBS-AAE