La última carta que Carlos Luis Morales le dejó a su esposa

Micaela, la última hija del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien falleció el pasado lunes 22 de junio, publicó este martes en su cuenta de Twitter una carta que el también exfutbolista escribió a su esposa Sandra, expresándole cuánto la amaba y extrañaba.

Abogado de Carlos Luis Morales: "Yo no he dicho que la clínica o la policía lo mataron" Leer más

La hija de Morales aseguró en su tuit que el texto publicado era la última carta que el prefecto le escribió a Sandra antes de fallecer. "Quiero que todos sean testigos del amor que mis padres se tenían, no era algo de este mundo sino de lo eterno", comentaba Micaela, quien proseguía deseando a todos "un amor así, hasta el último aliento".

En la misiva, escrita el domingo 14 de junio, la recordada estrella del Barcelona S.C., también le pide paz y sabiduría a su esposa para tomar las mejores decisiones: "No será fácil, pero esto es peleando. Si me tiene que sacar, me sacarán muerto como cuando estaba en un cancha. La voy a pelear y tengo fe en que Dios nos va a ayudar...".

Quiero que todos sean testigos del amor que mis padres se tenían, no era algo de este mundo sino de lo eterno. Esta es la última carta que le escribió a mi mamá antes de fallecer. Les deseo un amor así, hasta el último aliento. pic.twitter.com/dlBp8cu2nD — ℳ ♛ (@micamoralesarc) June 23, 2020

La joven también agradeció a sus seguidores en la misma red social, por los mensajes de apoyo.

Los leo y me dan fortaleza el apellido Morales lo llevamos con orgullo y la frente en alto hasta la eternidad

En un último tuit le dedica a su padre un emotivo comentario que acompaña un video, donde se ve a 'Pestañita' interpretando feliz el tema 'Negra' de Francisco Terán, en el cual se ve también a su hija Micaela cantar junto a él.

No todos los familiares y amigos de Carlos Luis Morales pueden despedirlo Leer más

"Dios me regaló la bendición de poderte llamar papá, ahora eres mi ángel. Este es el Carlos Luis Morales que me llevo en el corazón. Fuiste un campeón en todo lo que te propusiste, el campeón llega al cielo para liderar el ejercito de ángeles como lo hizo aquí en la tierra. TE AMO", fueron sus palabras.

Dios me regaló la bendición de poderte llamar papá, ahora eres mi ángel. Este es el Carlos Luis Morales que me llevo en el corazón. Fuiste un campeón en todo lo que te propusiste, el campeón llega al cielo para liderar el ejercito de ángeles como lo hizo aquí en la tierra. TE AMO pic.twitter.com/UQnalwffbs — ℳ ♛ (@micamoralesarc) June 23, 2020

El paradero de Sandra Arcos, quien es la segunda esposa de Morales, se desconoce luego de que la justicia emitiera orden de prisión por supuestas irregularidades, para ella y sus dos hijos, en la adjudicación de contratos en la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria.