Abogado de Carlos Luis Morales: "Yo no he dicho que la clínica o la policía lo mataron"

Sandra Arcos no pudo acudir hoy al sepelio de su esposo Carlos Luis Morales, quien hasta la mañana del 22 de junio de 2020 era prefecto del Guayas, antes de morir de un paro cardíaco. Arcos es investigada por la justicia ecuatoriana por presunta corrupción en la Prefectura y no puede hacerse presente en un espacio público, como en el cementerio Parque de la Paz, donde se realiza el sepelio del también exfutbolista, porque tiene una boleta de captura en su contra.

Carlos Sánchez, abogado de la familia de Morales, indicó que la defensa de Arcos ha decidido presentar para hoy un recurso constitucional de hábeas corpus para ella. Añadió que desde el pasado 9 de junio, le han solicitado al juez, presidente la Corte del Guayas, la revocatoria de la orden de detención en contra de la mujer.

“Ella no ha huido del país, pero no se va a presentar ante la Fiscalía mientras pese en su contra una orden de aprehensión”, detalló.

El abogado defensor indicó que al presidente de la corte lo “han intimidado con sumarios administrativos y ruedas de prensa y con la opinión pública en contra” y que por eso no ha despachado la revocatoria, que aseguró, no tiene fundamentos de existir dentro de un proceso que se encuentra en instrucción fiscal. Indicó también que la Fiscalía Provincial no se opone a la revocatoria pero necesitan la aprobación del juez.

Según Sánchez, Arcos está dispuesta a acercase a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria, pero con la orden de captura no se atreve a hacerlo.

Sánchez además aclaró que no ha denunciado falta de atención a Morales ni por parte de la clínica que lo atendió, ni por parte de la Policía. Destacó que los médicos tuvieron temor de quitarle el grillete electrónico y que llamaron a preguntar si podían hacerlo, antes de atenderlo.

“Yo no he dicho que la clínica o la policía han matado a Carlos Luis Morales. El era una persona muy enferma. Tenía linfocitopenia”, mencionó.

Los procesos legales de Carlos Luis Morales, según el abogado defensor, seguirán su curso y continuarán.