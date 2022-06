Más de un centenar de habitantes de San Miguel del Común en Calderón bloquearon el paso e impidieron que viajeros que venían desde varios sectores de la Sierra norte del país puedan llegar a su lugar de destino en un vehículo.

Un hombre, que no quiso identificarse, contó a Expreso que venía caminando desde Ibarra. "Salí en la mañana y aún no puedo llegar a Quito. Me tocó hacer trasbordo tras trasbordo para caminar menos, pero desde Guayllabamba ya me tocó solo caminar", dijo.

A insultos y gritos, los comuneros que se manifestaban pedían que quienes transitaban a pie se sumen a la protesta. Lo mismo ocurrió con los periodistas que se intentaban acercar hasta el sitio donde está el bloqueo. La tensión fue subiendo con el paso de las horas, como en otras zonas de acceso a la capital en la Panamericana Sur.

Cerca de las 19:00 llegaron a la zona bloqueada de la Panamericana Norte miembros del Grupo de Operaciones Especies (GOE) de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con un contingente de cerca de 100 uniformados. A unos 200 metros de distancia la comunidad formó una barrera para "recibir a los militares cuando se acerquen".

No se registra ningún enfrentamiento hasta el inicio de la noche del domingo. Los militares se mantienen en su punto sin realizar avances hacia donde están los manifestantes.