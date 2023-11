Las decisiones de Guillermo Lasso: un constante 'borrón y va de nuevo'

Una raya más al tigre. Que Guillermo Lasso, el aún presidente del Ecuador, recule durante los últimos días de su mandato sobre una decisión que tomó en 2021, es sinónimo de que estas acciones fueron suscritas para "alegrar a unos cuantos o convertirse en un mandatario popular que dice lo que la gente quiere escuchar", y no porque haya sido necesarias.

Así lo refirieron varios analistas consultados por este Diario, a propósito del nuevo decreto ejecutivo con el que el mandatario le devuelve la seguridad presidencial a los conyugues de los expresidentes y exvicepresidente, extiende plazos y otorga cobertura internacional.

"No es la primera vez que Lasso ofrece y dice algo que ya luego no cumple o se retracta; como lo del avión presidencial, por ejemplo. Dijo "que no lo iba a utilizar y que lo iba a vender, y terminó siendo uno de los funcionarios que más viajó y nunca lo vendió. Entonces, lo mismo pasa ahora con la seguridad presidencial", compara Manuel Macías, director del Observatorio y coordinador general de Guayaquil, pues agrega que la decisión de retirar este beneficio, en 2021, a los conyugues de los exmandatarios, estaba enfocada en "contentar" a los anticorreistas, y no en distribuir de mejor manera los recursos".

Estas acciones "han deslegitimado la palabra y gestión de Lasso, según el consultor y analista político, Oswaldo Moreno: "Cayó en una espiral de errores. Este nuevo decreto, con el que se retracta de una decisión tomada en 2021, es una raya más al tigre".

Un criterio con el que se contrapone César Febres-Cordero, analista político y columnista de EXPRESO, al referir que si la noche del 7 de noviembre de 2023, Guillermo Lasso, firmó un decreto con el que recula de aquella decisión de 2021, es por la crisis de inseguridad que aqueja al país. "Si cambio su postura, al extender la seguridad a la familia de los exmandatarios dentro y fuera del país, es por lo que se vive ahora. Son momentos distintos".

Sin embargo, Febres-cordero precisó que si bien existe una crisis de inseguridad, no se debe creer en las fantasías del presidente que insinúan que "él es el gran enemigo del narco porque ha destruido la economía de estos grupos delictivos con los decomisos que se han realizado". Añadió, que si bien podría tener todo el dinero del mundo para garantizar su seguridad privada, esta podría no ser la realidad de los que mandatarios que vengan.

"Se puede cambiar esta política pública de un plumazo, pero lo que el hizo en 2021, afectó a expresidentes. Eso hay que recordarlo", finalizó Febres-Cordero.

