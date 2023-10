Un baño de popularidad extranjera con dinero público

Con un pie adentro y el otro afuera del país ha gobernado Guillermo Lasso durante dos años y cinco meses. Y a semanas de ser desalojado del Palacio de Carondelet no dudó en subirse al avión; se fue por dos días a Perú y a nadie le extraña.

Estados Unidos, Perú y Colombia han sido sus destinos oficiales favoritos. Al primero fue siete veces; a los otros, cuatro. Por tres ocasiones estuvo en España y en México; en Brasil, dos. También visitó Reino Unido, Suiza, China, Israel, Ciudad del Vaticano, Bélgica, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay. Pero solo no fue.

Sus comitivas oficiales han estado conformadas supuestamente desde tres hasta 13 personas. Asimismo, las comitivas de apoyo no eran de más de tres funcionarios de la Presidencia, según los decretos del Ejecutivo; pero no. En este régimen, el papel aguanta todo. (Lea además: "Lasso pide no permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado")

Porque una cosa es lo que decreta Lasso y otra, lo que dispone la Subsecretaría de Gestión Institucional Interna de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia. Al avión se sube un gran número de empleados, quienes viajan con uno, dos o más días de anticipación; unos suelen regresar el mismo día que culmina el evento y otros, un día después.

En enero de 2022, 11 funcionarios del área de Comunicación y un asesor armaron sus maletas para ir a Cartagena de Indias y a Bahía Málaga, en Colombia; aunque la comitiva de apoyo, de acuerdo con el decreto ejecutivo N.° 332, era de dos personas. Los eventos en el vecino país se desarrollaron el 26 y 27; la mayoría se trasladó el 25, menos uno que lo hizo el 22. En los otros 33 desplazamientos internacionales que hizo el primer mandatario, la dinámica es similar o registra un mayor número de acompañantes.

Estos traslados le han significado al Estado 702.078,84 dólares, aunque en el portal digital de la Presidencia, en transparencia, la información sobre viáticos y boletos internacionales está incompleta, porque lo que en ella reposa está hasta julio de este año. A esto se suma que no todos los funcionarios han reportado sus gastos ni constan todos los viajes, como el de China, realizado en 2022. También pareciera que la entidad no compró pasajes de avión para ir a Israel, a Chile, a Argentina..., solo que invirtió en viáticos. (También puede leer: "El primer viaje de Daniel Noboa como presidente electo será a España: las razones")

Por otro lado, algunos han notificado dos veces sus gastos en un mismo destino. En esa cuenta también están los gastos generados en otros viajes, de funcionarios que han asistido a La Haya, Washington, Miami, México…, pero sin comitiva.

Tampoco se observan los rubros correspondientes a secretarios de Estado, edecanes, presidente y demás funcionarios que han conformado la comitiva oficial. Lo que sí estaría sobreentendido es que la primera dama no recibiría viáticos de ninguna clase, de conformidad con el decreto ejecutivo N.° 4, firmado el 24 de mayo de 2021.

Sin embargo, qué tan imprescindible ha sido para el país que Lasso acudiera a ellos. Para los expertos en Comunicación Política consultados por EXPRESO, la respuesta es nula.

Si los viajes hubieran sido eficaces y efectivos, y hubiese logrado firmar acuerdos comerciales, no nos cuestionaríamos que haya priorizado la agenda internacional, expresa Ivonne Téllez, especialista en Ciencias Políticas, catedrática e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para la docente, no se puede desvalorizar la agenda interna cuando lo local demanda de su atención. “Parecería que cada vez que estalla una crisis, el mandatario se ausenta; más o menos esa es la percepción que hemos tenido todos”.

Pero si de los viajes no se tiene ningún tipo de resultados y solo son agendas de coctel, estos representan un gasto innecesario para el país, sostiene el analista político Daniel González. “De los viajes de Lasso, ¿qué resultados hemos tenido? Me parece que poco o nada”.

Aunque no es cuestionable que el presidente asista a reuniones protocolarias, porque de esta forma logra visibilizar al país, sí es cuestionable el momento en que lo ha hecho, porque no era el idóneo, manifiesta Johanna Naranjo, docente y experta en Comunicación Política; esto porque Ecuador vive, hace algunos años, una crisis social, política y económica. “Estos viajes pudieron haber sido asumidos o delegados al vicepresidente, al canciller o a sus ministros”.

Por otro lado, Naranjo comenta que no es necesario que en estos viajes asista una gran comitiva. De esta forma, lo que comunica el jefe de Estado es que no es empático con su pueblo, a más que en muchas de las visitas es para recibir un premio que no guarda relación con su gestión, agrega.

A criterio de Téllez, lo que ha existido es una malversación de fondos que no se ajusta a la realidad del país y, a su vez, se ha privilegiado la figura personal del mandatario. Por lo que a puertas de estar terminando su gestión, no debería estar haciendo ningún tipo de viaje.

A esta problemática se añade el rol del vicepresidente. González sostiene que esta función no se puede convertir en una “figura decorativa”, ya que eso sería una forma de no optimizar los recursos y el talento humano que tiene el Estado, por lo que si el presidente se debe ausentar del país, el segundo mandatario debe encargarse del poder para no generar un vacío en el territorio.

Ante esto, Noboa deberá evaluar si la agenda internacional es fundamental porque podría, al igual que Lasso, mostrarse desconectado de la realidad.

El detalle

Híbrido. Ha sido costumbre del jefe de Estado no confiar el mando al vicepresidente, Alfredo Borrero, sino gobernar a la distancia.