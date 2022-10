El aspirante a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento SUMA, Pedro Pablo Duart, visita las instalaciones de EXPRESO para conversar sobre su perfil político y sus planes para la Perla del Pacífico.

Guayaquil: Al menos seis brasileños denunciaron ser robados Leer más

- ¿Por qué se fue de la administración socialcristiana?

- Nunca he estado afiliado a un partido político ni lo estaré, he sido funcionario público. Renuncié a la Dirección de Acción Social (DASE) porque no comulgo con los valores de la actual administradora de la ciudad (Cynthia Viteri). Presenté mi renuncia irrevocable cinco días después de que ella asumiera la administración.

- ¿Cuáles son sus valores?

- Para mí el servicio público es una vocación. Muchos políticos corruptos confunden la política con un emprendimiento familiar y llevan a sus hermanas, a sus hijos, a sus novios, a sus esposos, a sus exesposos y sus futuros esposos a la administración pública. Cualquier parecido no es pura coincidencia.

- Si no tiene cercanía con los partidos, ¿por qué ser el candidato de SUMA?, ¿Qué afinidad tiene con ellos?

- Un partido es el mecanismo por el cual obligatoriamente tienes que participar en uno de ellos para llegar a un puesto público. SUMA es un partido que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, que no tiene ningún caso de corrupción, un partido prácticamente nuevo. Sintonizo con la ideología del servicio.

- ¿Cuál es su principal crítica a la administración de Viteri?

- Con Jaime Nebot se hacía mucho y se gastaba poco. Sin embargo, con Viteri se habla mucho, se gasta mucho, pero se hace muy poco. No sabe priorizar el gasto público.

Asesinan a un niño de 11 años que salió a jugar en un parque Leer más

- Previo a que sea candidato ya se lo veía en brigadas por Guayaquil, ¿cómo financia todas esas actividades?

- Con voluntad, inteligencia y autogestión. Llamo a un empresario y le pido que apadrine diez sectores...

- ¿Como quiénes?

- En cada barrio donde están las cámaras de videovigilancia hay un letrero con sus nombres. Algunos de ellos son José Antonio Hidalgo, Grupo Enmanuel, entre otros. También he firmado convenios con la Federación Deportiva del Guayas y otras entidades.

- La inseguridad es un tema prioritario para los guayaquileños, ¿qué responsabilidad va a asumir en caso de ganar la Alcaldía de Guayaquil?

- Si hay un delincuente, hay que tirar a matarlo. Pediré la competencia de la cárcel y aplicaré lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador. También daré nuevas funciones a la Policía Metropolitana y crearé 80 Unidades de Policía Comunitaria Municipales.

- Copiar el modelo de Bukele puede ponerlo en conflicto con los derechos humanos...

- ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos para un delincuente que mata, viola, roba y pone bombas? ¿Qué pasa con los derechos humanos de los guayaquileños? Hay que aplicar mano dura, luego veremos si se respeta los derechos humanos de los delincuentes.

Si hay un delincuente hay que tirar a matarlo. Pediré la competencia de la Penitenciaría del Litoral.

He financiado mis brigadas barriales llamando a un empresario y pidiéndole que las apadrine.

- ¿Qué otros cambios haría en el Municipio de Guayaquil?

Caso Vallas: el Municipio no da montos ni nombres de deudores en procesos administrativos Leer más

- Siempre me he manejado con austeridad. Hay que reducir el número de fundaciones, direcciones y personal. Los pipones que estén por una cuota política tienen que desaparecer. Vamos a quitarle la chequera a los políticos corruptos.

- ¿Qué fundaciones, direcciones o personas ya tiene en la mira?

- Los que realmente están trabajando no tendrán ningún problema. Habría que ver las direcciones que se puedan fusionar. Por ejemplo, la de la mujer y la de personas con discapacidad de la Dirección de Acción Social (DASE).

- El Caso Vallas y otras opacidades rondan la gestión de Viteri, ¿qué haría usted al llegar al Municipio?

- Nosotros vamos a tener que cerrarlo para poner la situación financiera...

- ¿A lo León Febres-Cordero?

- A lo León Febres-Cordero, hay que cerrar el Municipio.

SIN ANESTESIA

Las expectativas afloran ante la renovación local Leer más

¿Qué mérito tuvo para ser gobernador del Guayas, más allá de ser amigo del exvicepresidente Otto Sonnenholzner?

Habría que preguntarle a quien me nombró (el expresidente Lenin Moreno). A mí me llamó un secretario del expresidente. Otto me llamó para que participe en el Gobierno, le hizo la recomendación al expresidente Moreno.

Se ha visto al exvicepresidente en sus campañas barriales, ¿le está allanando el camino para una próxima candidatura?

Tengo una buena amistad con Otto. Él está estudiando en Estados Unidos y decidí participar en las seccionales, pero no para otra persona.

¿Con qué patrimonio llega Pedro Pablo Duart a la Alcaldía de Guayaquil?

Declarado... En mi última declaración creo que no llega a los $6 millones. Mi familia toda su vida se ha dedicado a la agricultura y a bienes raíces.

¿Cómo valora la gestión de Cynthia Viteri?

No puedo valorar una gestión que no existe. Me parece un desastre, un fracaso. Ha desaprovechado una oportunidad y ha convertido a la ciudad en farándula.