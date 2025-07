Pabel Muñoz y sus viajes al exterior: ¿Cuántos ha hecho como alcalde de Quito?

En 2024 y 2025, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha viajado a siete países. Su equipo ha confirmado que todos han sido resultado de invitaciones, por lo que el Municipio no ha invertido nada.

Según la Dirección de Asuntos Internacionales del Municipio de Quito, "la trascendencia de la participación del alcalde Pabel Muñoz en los viajes radica en atracción de cooperación internacional no reembolsable y asistencia técnica para los proyectos e intervenciones en los ejes prioritarios de trabajo para la ciudad".

Además, esa Dirección dijo a EXPRESO que el alcalde Pabel Muñoz viaja para "atraer inversiones y financiamiento, por el posicionamiento internacional de Quito en el mundo, mediante el intercambio de experiencias exitosas de la ciudad, alianzas y vinculación con redes internacionales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

En junio 2025, el alcalde Muñoz emprendió su más reciente viaje. Estuvo en Corea del Sur, gracias a una invitación de la Agencia de Cooperación Coreana (Koica).

¿Cuál fue el resultado del viaje del alcalde Pabel Muñoz a Roma en 2024?

El alcalde señaló que Roma- Italia, tiene un Consejo Alimentario que busca cómo proveer de insumos a la parte urbana de Roma, mientras la capital cuenta con una estrategia de desarrollo rural, que empuja la agro-producción. ¿Qué pasó con eso?, se le preguntó al Municipio.

La Dirección de Asuntos Internacionales de Quito contestó solamente: "el alcalde Pabel Muñoz y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, concretaron tres acuerdos relacionados con la producción de alimentos, turismo y gestión de museos".

Según el Municipio, la participación en ese espacio, en mayo de 2024, tuvo tres objetivos: la presentación de Quito como destino para el mercado italiano y europeo con actores de la industria turística, Cuerpo Diplomático, y medios de comunicación; en segundo lugar, el Encuentro con el Sumo Pontífice y el Cuerpo Diplomático acreditado en la Ciudad de Vaticano, para la extensión de la invitación oficial de participación en el 53 Congreso Eucarístico que se desarrolló en la ciudad.

¿Qué hizo el alcalde Pabel Muñoz en Washington?

El 18 y 19 de abril del 2024, Pabel Muñoz participó en el evento High-Level Roundtable MDBs and Maximising the Urban Opportunity, organizado por el C40, Bloomberg Philanthories, y el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM).

Según la Alcaldía, el evento reunió a alcaldes de la región y altos cargos de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) para debatir sobre los retos que plantea el déficit de financiación climática urbana y las oportunidades que tienen los BMD para reforzar y ampliar el flujo de financiación climática hacia las ciudades, la conservación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Dirección de Asuntos Internacionales aseguró: "se ha avanzado de manera positiva a lo largo del año 2024 y 2025, en negociaciones y financiamiento para proyectos en la ciudad, principalmente con los bancos multilaterales, como CAF, y BID, en temas de agua potable y saneamiento, Metro de Quito y movilidad sostenible". No hubo detalles concretos.

¿Qué se obtuvo en España?

La Alcaldía aseguró como resultados de la visita a Madrid, que se consiguió: La firma de la Declaración de Madrid, documento que recogió acuerdos clave alcanzados en materia de sostenibilidad urbana, transición digital, fortalecimiento de la seguridad, y el compromiso con el desarrollo sostenible e inclusión social. La Declaración de Madrid fue presentada en la XXIX Cumbre Iberoamericana realizada en Cuenca, Ecuador y en otros foros globales estratégicos". No se especificó nada al respecto.

También, señaló la Dirección de Asuntos Internacionales, que "se logró mantener el relacionamiento Red de Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), un aliado estratégico, producto del cual se ha mejorado el fortalecimiento de capacidades de funcionarios de la Municipalidad, mediante veinte (20) capacitaciones y cursos especializados en las temáticas prioritarias para el desarrollo sostenible de la ciudad".

