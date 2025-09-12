Otra demanda contra Ley de Fundaciones: Frente cuestiona una disposición

El Frente Nuevo IESS cuestionó la disposición que establece no cobrar multas y recargos a empresas públicas

La Corte Constitucional ya tramita una demanda en contra de la Ley de Transparencia Social.

Una nueva acción pública de inconstitucionalidad llegó a la Corte Constitucional en contra de una ley económica urgente del Gobierno de Daniel Noboa. El Frente Nacional por un Nuevo IESS presentó el recurso contra una disposición de la Ley de Transparencia Social.

En dicha disposición se establece que el “IESS no podrá cobrar multas y/o recargos a las instituciones del estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica. esta disposición incluye obligaciones de capital adeudado, intereses y demás recargos legales a los que hubiere lugar”.

Para el Frente Nacional por un Nuevo IESS, la disposición perjudica a los trabajadores de las entidades y empresas públicas que entren en proceso de liquidación, ya que pierden sus años de aportes y los valores correspondientes a sus pagos.

Henry Llanes, presidente de dicha organización, fue el encargado de presentar la acción ante la Corte. Señaló que “esta disposición viola el artículo 372 de la Constitución que dispone que los recursos del seguro general obligatorio no son del fisco”.

También argumentó que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de los fondos de reserva ni menoscabar su patrimonio. Sobre este punto, Llanes puso como ejemplo la situación del personal separado de las empresas o entidades públicas cerradas por el plan de eficiencia del Ejecutivo.

“Empresas Públicas han sido cerradas y otras que están en proceso de fusión y muchas de ellas no están al día en los pagos en sus obligaciones al Seguro Social. Entonces hay pendientes pagos de capital y multas”, explicó Llanes.

No es la primera demanda contra la ley

La primera acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, ingresó a la Corte Constitucional el pasado 4 de septiembre de 2025.

Asamblea Nacional trató en segundo y definitivo debate la Ley de Transparencia Social o llamada Ley de Fundaciones. Ángelo Chamba/ EXPRESO

Esta acción fue presentada por Carlos Heredia Fiallo. En su escrito señala el incumplimiento de la unidad de materia, la falta de deliberación en el proceso legislativo, la vulneración al derecho a la seguridad jurídica y la primacía de la Constitución.

