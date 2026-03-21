Operativos con EE.UU. dejan 5 detenidos y 1,9 toneladas de droga incautadas

La Armada del Ecuador y la Guardia costera de EE. UU. ejecutaron dos operativos contra narcotraficantes en el mar

Los cinco detenidos fueron capturados en dos operativos en alta mar, entre la Armada del Ecuador y la Guardia costera de EE.UU.

El Ministerio de Defensa informó este 21 de marzo de 2026 que las Fuerzas Armadas detuvieron a cinco personas e incautaron cerca de 1,95 toneladas de droga en dos operaciones realizadas en alta mar con el apoyo de Estados Unidos. "Es un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico", indicó la Cartera de Estado.

Las acciones fueron ejecutadas en coordinación entre la Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos.

En la primera operación, realizada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron casi 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

En una segunda intervención, desarrollada dentro de la zona económica exclusiva a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena, las autoridades se decomisaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

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#URGENTE 🚨



¡ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS: NUEVOS GOLPES A LOS GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL MAR! 💪🏻🚨🚨



2 operaciones de gran escala generaron millonaria afectación a la economía criminal y cerca de 2 toneladas de droga incautadas.



El mar ecuatoriano ya no es ruta… pic.twitter.com/uLAUn02jBq — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 21, 2026

Afectación de $50 millones para criminales

Según las Fuerzas Armadas, ambas operaciones representan un fuerte impacto a la economía del narcotráfico. Esto porque el cargamento decomisado tendría un valor estimado de unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense, mientras que en Europa costaría unos 70 millones.

A decir de las autoridades, estas acciones "representan un duro golpe a las economías del narcotráfico" y permitiría que el mar ecuatoriano sea usado como una "ruta para las mafias".

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