Siete meses después del inicio del plan nacional de vacunación contra la COVID-19, Víctor López, guayaquileño de 31 años, acudió a inmunizarse el sábado pasado al colegio Vicente Rocafuerte. “No lo hice antes porque yo viajo mucho a otras provincias por mi trabajo. Y las veces que fui a un centro de salud me decían que había llegado tarde y que ya no me podían atender”, alega el joven, que pertenece al rango de 20 a 50 años, el grupo que menos se ha vacunado, como ha informado EXPRESO.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, reiteró el martes que Ecuador aún no registra la presencia de la variante ómicron del virus de la COVID-19. Pero la percepción es que ya causa varios efectos: una mayor afluencia en los centros de vacunación; el aumento y la reapertura de vacunatorios; y el retiro de alumnos del proceso de retorno voluntario a las aulas.

Esto último no ha sido confirmado o negado por el Ministerio de Educación, pero lo primero lo corroboran las cifras oficiales del Vacunómetro, el portal estadístico de Salud sobre el avance de la vacunación.

Esto se da luego de que el 28 de noviembre el Gobierno informó sobre las medidas de prevención ante el avance de ómicron. Y de que, al día siguiente, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional anunció la suspensión del cronograma de retorno general a clases presenciales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como ‘variante de preocupación’ a ómicron por su alta capacidad de transmisión y está a la espera de conocer si es más letal y si puede evadir o no la protección de las vacunas.

BUENAS NOTICIAS || Junto a @EducacionZ9_Ec aperturamos 9 nuevos Puntos de Vacunación masivos para estudiantes de 5 a 17 años en #Quito.



¡Es momento de vacunarnos! Recuerda, una familia vacunada es una familia protegida. #PlanVacunación #DileSíALaVacuna pic.twitter.com/zaerekTolg — Coordinación Zonal 9 (@Salud_CZ9) December 8, 2021

En tanto, el aumento de la afluencia a los vacunatorios se confirma al comparar las cifras de diciembre con las de los últimos días de octubre y primeros de noviembre que constan en el Vacunómetro.

En el primer sábado de diciembre, el día en que López acudió a inmunizarse, hubo un total de 32.375 dosis aplicadas, el triple de las 10.314 del primer sábado de noviembre. No obstante, desde la segunda semana del mes pasado hay un aumento sostenido de los totales diarios de vacunación. Así, el sábado 27 de noviembre, en la semana en que se conoció de la detección de la nueva variante en Sudáfrica, hubo 41.433.

También el mes pasado el MSP realizó mingas y amplió el número de vacunatorios. A sus 115 centros de salud de la Zona 8 (a la que pertenece Guayaquil) sumó otros ubicados en tres centros comerciales, tres terminales terrestres y tres establecimientos educativos.

Asimismo, esta semana el Municipio de Guayaquil y la Universidad Ecotec se reincorporan al proceso con sendos centros de inmunización. El del Cabildo está en el sector de Mucho Lote, en la avenida Francisco de Orellana.

El director municipal de Salud, Carlos Salvador, indicó a los medios que recomendaron reabrir este centro por la amenaza de la nueva variante ómicron y el incremento sostenido de los casos de COVID-19 que se registran en la ciudad. Y llamó a la población a vacunarse o a completar el esquema.

También en el Malecón La Fundación Malecón 2000 abrirá un punto de vacunación que atenderá en los dos próximos fines de semana en el auditorio Pablo Graff, en los bajos de CinemaMalecón, de 10:00 a 18:00.

LOS PROFESORES VEN UNA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES VOLUNTARIOS

Profesores de planteles públicos locales, con procesos de retorno voluntario a la presencialidad, dicen que tras los anuncios sobre la variante ómicron y la decisión de posponer el retorno general a las aulas en la Costa, se ha evidenciado una reducción del número de estudiantes que asisten de manera espontánea.

La cantidad de estos retiros varía según la entidad y el nivel educativo. A pesar del pedido efectuado por este Diario desde el lunes, Educación no confirmó o negó esta situación.