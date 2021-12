El plan nacional de vacunación contra la COVID-19 convocó desde mediados de julio a la población de 16 a 49 años de edad, pero a la fecha es el grupo etario más rezagado en relación con los de 50 años en adelante, que empezaron uno o dos meses antes.

El objetivo del Gobierno de vacunar al 85 % de la población para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño debe superar la renuencia ciudadana que se da sobre todo en este grupo. Además, porque eso lo mantiene vulnerable al coronavirus.

“La población que se sigue contagiando en mayor cantidad son aquellas personas de entre 20 y 50 años de edad”, ha señalado la ministra de Salud, Ximena Garzón, en sus conversatorios virtuales con los medios.

“Por supuesto, tenemos la mayor cantidad de fallecidos en los grupos vulnerables de 65 años y más, pero esta población que va entre los 20 y los 50 años que no se ha vacunado es la que se sigue contagiando”, reiteró en un reciente informe sobre la pandemia en el país.

“Si bien es cierto ellos se agravan menos que los grupos vulnerables, esto no quiere decir que no se infecten”, coincide el médico integrante de la Mesa técnica de Salud del Municipio, Washington Alemán, quien confirma que esa tendencia también se da en esta provincia. Aunque acota que Guayaquil tiene un más alto porcentaje de vacunación que los demás cantones de Guayas.

A su criterio, en estos dos años la pandemia ha enseñado que todos deben vacunarse, incluso aunque unos tengan menos riesgos que otros. “Tener menos riesgo no quiere decir que no transmitas la enfermedad. No te complicas tú, pero vas a la casa y complicas a tus padres y a tus abuelos”, agrega.

La subdecana de la facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Susana Mata, lo atribuye, sobre todo, a que este grupo está muy conectado a las redes sociales, lo que lo expone y vuelve más susceptible a la desinformación que circula en Internet sobre las vacunas. No cree que en esa renuencia prime una causa psicológica.

El sociólogo Homero Ramírez coincide en la posible causa y resalta que se trata de la población más activa y productiva de un país, es decir, la que más sale a la calle por trabajo, estudios, viajes o vida social. Añade que es un grupo “crítico, que no acepta las disposiciones tan fácilmente si no está convencido de que son correctas”.

Quizá por ese permanente contacto con las redes, las advertencias internacionales sobre el riesgo que implica la variante ómicron han animado a algunos integrantes de este grupo a vacunarse por primera vez, como ha informado este Diario.

Así también lo confirma Alemán: “Cada vez que aparece una nueva variante y hay publicaciones sobre el riesgo, la gente se asusta y va a vacunarse. Pero lo ideal sería no trabajar con el susto, sino con una buena campaña de educación”, dice el médico infectólogo.

AUTORIDAD LOCAL DE SALUD: "HAY UN AUMENTO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS"

Según Katherine Olaya, responsable de Vigilancia Epidemiológica de la Zona 8 de Salud, a la que pertenece Guayaquil, ha habido un aumento en los porcentajes de vacunación en las dos últimas semanas. Aunque aclara que aún falta para llegar a la meta del 85 %.

“Normalmente en las campañas de vacunación el último 30 % es el más complicado”, recuerda. Y acota que el proceso es muy cambiante, pero que un día “de éxito” se aplican hasta 30.000 o 40.000 dosis.

Sobre el grupo de 20 a 50 años dice que “es uno de los más importantes”, porque es el que más sale por estudios, trabajo o paseos