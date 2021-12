Avisos en las puertas de ingreso advierten a los ciudadanos que desde este jueves 2 de diciembre de 2021, las entidades gubernamentales exigen la presentación del certificado de vacunación contra la COVID-19 a quienes acuden a esas dependencias para realizar algún trámite o gestión.

La decisión es parte de las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, como prevención ante la posible presencia en el país de la variante ómicron del SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, anunciadas la noche del lunes pasado por el presidente de la República, Guillermo Lasso.

No obstante, su aplicación causa sorpresa a algunos usuarios que no están habituados a portar el documento e, inclusive, que no lo han descargado todavía de la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Por ejemplo, en la agencia del Registro Civil ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pichincha, en el centro de Guayaquil, había ciudadanos que expresaban su malestar por la exigencia y discutían con los guardias, a pesar de que estos les recordaban que la medida había sido anunciada por redes sociales y medios de comunicación.

"Yo no veo las noticias", le respondió una malhumorada usuaria, que aducía que podía perder el turno por ese nuevo requisito. En cambio, otras personas se apresuraban a buscar su carnet físico o a descargar el certificado con el código QR para ingresar.

DESCARGUE SU CERTIFICADO DE VACUNACIÓN EN ESTE ENLACE

Las entidades públicas como el SRI mantienen las medidas de bioseguridad al ingreso y piden la presentación del carnet de vacunación. Nelson Tubay

A los guardias de la agencia del Servicio de Rentas Internas (SRI), ubicada en la acera de enfrente, parecía irles mejor. Los guardias explicaban la medida, aunque también les indicaban a los usuarios cómo y dónde podían descargar el carnet.

En la agencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), situada en Luis Urdaneta y Boyacá, la medida sorprendía a los usuarios, pero no causaba tanto malestar como el hecho de que, pasado el mediodía, no se podían cancelar las facturas por un problema en el sistema.

La disposición por ahora rige solo para las entidades públicas gubernamentales. El Municipio de Guayaquil indicó a este Diario que así lo había anunciado el presidente Lasso en su intervención y que, por tanto, el cabildo porteño no estaba exigiendo el carnet a quienes acuden a la institución.

Tampoco lo están exigiendo entidades privadas que reciben a diarios a cientos de usuarios, como los bancos. No obstante, lo que sí se mantiene es la aplicación de desinfectantes a las personas que ingresan, el aforo y la distancia social.