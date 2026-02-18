Olsen convoca al segundo debate de la reforma al Cootad

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al segundo debate de la reforma al Cootad, previsto para el 20 de febrero en Samborondón.

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo viernes 20 de febrero de 2026 en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia de Guayas, para conocer y resolver en segundo debate el proyecto de la Ley reformatoria al Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La propuesta, también conocida como Ley de los GAD, fue enviada por el presidente, Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica y ha sido cuestionada por distintos alcaldes y prefectos del Ecuador.

El presidente del Legislativo, Niels Olsen, envió este miércoles 18 de febrero la convocatoria para la sesión número 72, la cual se desarrollará a las 11:00 del próximo viernes en la Ecotec.

El segundo debate del informe consta como segundo punto en el orden del día. Está previsto que durante la sesión se conozcan los principales puntos del documento que fue aprobado el lunes 16 de febrero en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno.

La jefa de la bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), ha defendido la propuesta al señalar que "es una ley que surge de una preocupación del Estado y es que los GAD destinan la mayor parte de sus recursos en sueldos y salarios”. Esto porque el proyecto busca que los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión y servicios públicos y el 30% restante lo asigne al gasto corriente, que incluye el pago de sueldos de los trabajadores municipales.

¿Quiénes se oponen a la reforma del Cootad?

Tras la aprobación del texto, dos alcaldes y un par de prefectas cuestionaron que la Comisión no los haya convocado ni escuchado para elaborar la reforma:

Paola Pabón, prefecta de Pichincha.

Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca.

La primera en reaccionar fue la prefecta Pabón. Hizo público un oficio en el que insistió en ser recibida en la mesa para exponer las preocupaciones por la norma que "contraviene las garantías de autonomía establecidas en el Cootad" y especificó que solicitaba abordar los temas de la previsibilidad de los recursos y la implementación de políticas y obras en las localidades.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, rechazó la aprobación del informe de reformas al COOTAD en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, advirtiendo que la normativa avanza sin consultar a quienes gestionan el territorio.👉 https://t.co/EYdIr3STG0 pic.twitter.com/QyIZYZsFJo — Diario Expreso (@Expresoec) February 18, 2026

Aguiñaga, también cuestionó que se haya aprobado la propuesta sin escuchar a las autoridades locales. “No pretendíamos asistir a la Asamblea para defender privilegios burocráticos, sino para proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas", dijo en su cuenta de la red social X. Ella sostiene que el documento "castiga la inversión social.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció este 18 de febrero que solicitó a Olsen que le permita comparecer ante el Pleno para que los legisladores cuenten "con la visión institucional de los gobiernos municipales, desde la experiencia directa en la gestión territorial".

