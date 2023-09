A la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se la ve más en redes sociales con mensajes ‘light’, que ofreciendo entrevistas formales. Quizás quieran mostrar una imagen más suave o juvenil y ocultar sus escasos conocimientos en temas económicos.

Por su parte, Andrés Arauz, el candidato a vicepresidente, ha desaparecido del mapa político. Es posible que le hayan pedido que no hable porque callado hace menos daño. Es que cada vez que uno de ellos opina sobre temas sensibles para la población, más desconfianza generan.

Y no es para menos. En caso de llegar al poder, pretenden meterle mano al dinero de la gente. Tienen obsesión con ello. Luisa González cree que la mejor forma de hacer grandes obras, en apenas 17 meses de gobierno, es usando 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. ¿Saben ustedes qué es y de dónde sale el dinero de esta famosa reserva? Sale de nosotros, de nuestro trabajo.

Una parte de lo que depositamos en los bancos va para esta reserva, otra parte proviene de los aportes al Seguro Social y otra de los impuestos que pagamos a los gobiernos seccionales.

Todo ese ahorro se llama Reserva Internacional. ¿Para qué sirve? Para cubrir una eventual crisis bancaria o cuando algún banco está en mala situación y debe devolver el dinero a los depositantes. Utilizar la Reserva Internacional para otro fin que no sea el establecido en la ley es ilegal, porque si mañana un banco quiebra y no podemos sacar nuestro dinero, quebraría todo el sistema financiero y nos arrastraría a todos.

Como si esto no fuera suficientemente destructivo para nuestra economía, el señor Arauz quiere crear una nueva moneda electrónica que reemplace al dólar. No estoy tergiversando sus declaraciones, ningún periodista lo ha sacado de contexto, ni se trata de fake news.

Él mismo lo ha dicho y propone que los dólares que tenemos depositados sean absorbidos por el Banco Central y, en su reemplazo, aparecería en nuestras cuentas dinero electrónico soberano, creado sin respaldo por el mismo Banco Central y que solo serviría en Ecuador. Reemplazar el dólar con esta moneda para pagar los sueldos de todos los funcionarios públicos (maestros, policías, militares, médicos, burócratas) es, por decir lo menos, una idiotez.

Decomisar los dólares que tenemos depositados en la banca privada para dizque evitar que salgan del país y a cambio darnos una moneda que no se sabe ni cuánto va a valer es, además, ilegal. Los dólares reales dejarán de ingresar, los migrantes no enviarán dinero a sus familiares porque se los cambiarán por una moneda invisible llamada ‘sucre’, ‘bolívar’, ‘maduro’ o ‘patacón’.

Ahora imaginen el Ecuador sin dólares. Los almacenes, tiendas, supermercados y restaurantes cambiando los precios de sus productos todas las semanas, porque lo que no nos cuentan es que esta ‘genialidad’ viene con devaluación incluida. ¿Y qué sucederá en la vida cotidiana? Esta nueva moneda que no se puede ver, tampoco se puede tocar porque no existe físicamente. ¿Con qué vamos a reemplazar el efectivo que usamos en una tienda o el mercado, o que nos sirve para comprarle limones y choclos al vendedor que está en el semáforo, o para darle unos centavos al pobre indigente que pide ayuda en la calle?

Utilizar billetes dólares para pagos nacionales es ineficiente y reduce la oportunidad de comercio internacional.

Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia del Ecuador.

La vida de todos los ecuatorianos se convertiría en un caos. Ambas propuestas son una idiotez y solo muestran la obsesión que tienen por meterle la mano a nuestro dinero. No sé ustedes, pero en caso de que estos señores lleguen al poder, lo primero que haré será sacar mis ahorros, que no son muchos, y tratar de ponerlos en un lugar seguro donde mediocres como ellos jamás puedan tocarlos.

