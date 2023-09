¿A dónde se direccionarán los votos "de" los candidatos que no pasaron a segunda vuelta? Las comillas en la preposición no están ahí de accidente, sino para reforzar un punto: los votantes no son de los candidatos. Aunque Topic, Zurita, Otto, Yaku, Hervas o Armijos digan que apoyan a un candidato, esta segunda vuelta no se tratará de lo que digan los líderes políticos, sino de las convicciones del electorado.

Y si los resultados de la primera vuelta no se definieron en términos de correísmo vs. anticorreísmo; en la toma de decisión en esta segunda vuelta los términos vuelven a ganar significado.

Si bien realizar un análisis de la posible distribución refleja solo un entendimiento de los grupos de votantes del 20 de agosto pasado, hay que recordar que esto sirve como una fotografía actual, que puede cambiar conforme avance la campaña, suceda el debate y llegue la volátil última semana antes de las elecciones.

Dicho esto, procedamos a analizar el comportamiento de los votantes, y su proyección actual para octubre 15 de 2023.

En tercer lugar quedó Christian Zurita, con un 16 % del electorado. Este voto es en su mayoría anticorreísta hasta la médula. Sin duda alguna un alto porcentaje se irá a Daniel Noboa Azín. ¿Pero cuánto? De ese 16 % el voto que jamás se iría donde Luisa, es el que planeaba votar por Villavicencio antes de su asesinato. Entre un 10 %, 11 %. ¿El resto? Al ser voto de pésame, es altamente emocional. Una vez que se hayan calmado las pasiones, tendrán tiempo para pensar y decidir su voto. Esto no significa que se irán automáticamente a la segunda opción, sólo que es un terreno trabajable para ambos candidatos.

En quinto lugar -el cuarto lo dejamos para final- se encuentra Otto Sonnenholzner, con un 7 %. Este voto es también anticorreísta. Así que este voto, casi en su totalidad, podría sumarse al ADN.

Yaku, tuvo un 4 % del electorado, su punto más fuerte fue en la sierra rural. Fácilmente este voto se divida en proporciones más o menos iguales, con una inclinación más favorable a Luisa González.

Entre Armijos y Hervas hay un 1%, por sus posturas, probablemente se divida mitad, mitad.

Hasta aquí, Daniel Noboa habría recibido más apoyo, pero Luisa empezó más alto. Si los números no nos fallan, estaríamos muy cerca el uno del otro.

Y aquí hace la aparición Jan Topic... Su electorado no era “correísta” o “anticorreísta”. Su bandera era la seguridad. Tenía tanto detractores como gente cómoda con la Revolución Ciudadana. Aquí se define todo. En las provincias con mayor inseguridad donde Topic quedó en segundo, como Esmeraldas; ¿a dónde se van a ir estos votos? Probablemente no se irán por una postura política, sino por quien genere más confianza de que cuidará su vida.

Y el último factor: en la primera vuelta los nulos y blancos significaron un 10 % del electorado. En segunda vuelta esta cifra se puede reducir. Los indecisos entran al escenario electoral, hasta el momento no tienen una preferencia, así que hay que ganárselos a pulso.

Estas son las primeras aproximaciones. Aún falta analizar qué cambia después del debate, y en la última semana antes elecciones donde todos esos a los que “no sabemos dónde encasillarlos” empiezan a definir el partido.

