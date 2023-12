Obreros municipales de Manta exigen pago de alícuotas al Gobierno Nacional

La mañana de este lunes 18 de diciembre los obreros municipales de Manta, Manabí, paralizaron sus labores para exigir al Gobierno Nacional el pago de alícuotas pendientes.

Los trabajadores municipales exigen desesperados al Gobierno Nacional la transferencia pendiente con el Municipio de Manta, para que así puedan ser pagados sus sueldos y llevar el sustento a casa en estas navidades.

Justamente el Gobierno Nacional tiene una deuda de 7,8 millones de dólares con Manta, entre devolución del IVA y el modelo de equidad territorial.

Roberto Vera, secretario del Sindicato de Obreros del GAD Manta, indicó que están en pie de lucha frente a la no respuesta del Gobierno. Ellos se aglutinaron masivamente en los exteriores del Departamento de Salud e Higiene del cabildo de Manta ubicado en el barrio Santa Martha.

"Hemos pedido la debida disculpa a la ciudadanía y comprensión. Nosotros no ganamos un sueldazo, lo que ganamos es para poder subsistir, ante el no pago nos ha generado un gran inconveniente con quienes tenemos deuda porque no nos esperan", exclamó el dirigente sindical.

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, ha ratificado la unidad que se ha establecido con los gremios laborales del municipio para insistir en la transferencia. En ese sentido, ella pide al presidente Daniel Noboa que se cumpla con el pago, a través de ministerio de Finanzas.

