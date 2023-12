La pensión promedio, cada vez más insuficiente para jubilados

El monto promedio de la pensión jubilar en el país es tan bajo que una de las principales ofertas de campaña del ahora presidente de la República, Daniel Noboa, fue aumentarlas de tal manera que nadie recibiera menos del salario básico unificado. Una promesa que los jubilados están pendientes de que la cumpla. Y por ello se la recuerdan en esta nueva entrega de casos de la campaña de EXPRESO, ‘En defensa del afiliado’.

Su Pensión jubilar ha comenzado a bajar con los años

1. Buenos días. Gracias a Diario EXPRESO por su espacio ‘En defensa del afiliado’ tengo a bien exponer mi caso y manifestar mi malestar. Antes no lo hice porque sé que a unos compañeros el Seguro Social los tenían como a una pelota, de aquí para allá, y nunca han encontrado solución a sus problemas. Mas, ahora que gracias a esta columna nosotros los afiliados y jubilados tenemos voz les expongo mi situación. Desde 2020 comencé a experimentar rebajas de mi pensión comparada con el salario básico, hasta la actualidad, ya que ahora ni el salario básico gano porque solo recibo 445,20 dólares. Se puede dar cuenta que en la mayoría de los años, recibía más que el salario básico. (Adjunta un gráfico con cifras de los últimos años que lo demuestra). Pido a la persona que corresponda, que revise mi caso. Estaré muy agradecido por su gestión.

RESPUESTA: La Dirección de Pensiones del Seguro Social revisa el caso e informa que la pensión jubilar es el cálculo de los años de aportación o tiempo de servicio y las imposiciones o número de aportes.

Tiene aportes faltantes, pero su empleador ya no existe

2. Buenos días. Hace ocho años mi patrono no me ha aportado al IESS como ocho meses y también tengo un préstamo en mora. He intentado pagar personalmente y no he podido ya que la empresa donde trabajé ya desapareció y no puedo ni hacer préstamos ni retirar los fondos de reserva. He puesto una denuncia en el IESS en Quito y en Guayaquil. Quiero que el IESS me dé una solución. Que me diga qué puedo hacer.

RESPUESTA: La Dirección Nacional de Recaudación y Cartera informa que tras la revisión del caso y comprobar la mora patronal que existe, el caso se remite a otras direcciones a fin de generar comprobantes excepcionales y cubrir los aportes impagos.

Agradecimiento para expreso y un mensaje al presidente Noboa

3. Buenos días. Gracias por esta importante vía de comunicación que ustedes han puesto al servicio de los lectores de este prestigioso Diario, que nos sirve mucho como un eco para las autoridades. Ustedes están siendo un órgano pegado al derecho del pueblo, sus reportajes y editoriales de las personas que ponen sus pensamientos a favor de un razonamiento que el pueblo desea expresar. Deseo que ustedes hagan público, de la mejor manera, un recordatorio al presidente Daniel Noboa Azín, de su promesa que hizo pública en campaña de un aumento de las pensiones a los jubilados que ganan una pensión menor al salario básico unificado mínimo. De aumentarles o nivelarles la pensión. Porque no solo les pidió el voto. Y parece que él se ha olvidado de los jubilados. Somos adultos mayores que con el alza de sesenta centavos que dejó el gobierno de Rafael Correa, como aumento anual, no podemos vivir. Y menos en las condiciones en que está el IESS, en que hay que comprarse las medicinas para poder vivir los últimos años que Dios generosamente nos permite. Y como EXPRESO es solidario con el pueblo, le pedimos que hagan una mención de este pedido. Mil gracias. Sigan adelante. Manuel Balseca Barriga, jubilado.

