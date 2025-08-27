Nuevo sistema automatizado reduce a segundos el registro de salida en Quito
El sistema E-Gates no solo optimiza el tiempo de registro, sino que también minimiza el contacto físico
Los ciudadanos ecuatorianos que viajan al extranjero desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ahora pueden realizar su control migratorio de forma más rápida y eficiente gracias a la implementación del sistema automatizado E-Gates, una innovación tecnológica que permite completar el proceso en menos de 60 segundos.
Este sistema, habilitado por el Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección Nacional de Migración, busca agilizar el flujo de pasajeros, reducir tiempos de espera y fortalecer la seguridad en los puntos de salida del país. La herramienta está disponible exclusivamente para ciudadanos ecuatorianos que cuenten con pasaporte vigente.
El procedimiento es sencillo y consta de tres pasos:
- Escaneo del pasaporte en el lector automático.
- Reconocimiento facial mediante tecnología biométrica.
- Validación de datos personales y migratorios.
Según autoridades migratorias, el sistema E-Gates no solo optimiza el tiempo de registro, sino que también minimiza el contacto físico, alineándose con estándares internacionales de bioseguridad y eficiencia aeroportuaria.
La implementación de esta tecnología forma parte de un plan integral para modernizar los servicios migratorios en Ecuador, con miras a extender el sistema a otros aeropuertos del país en los próximos meses.
