Un grupo de pacientes con insuficiencia renal del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), volvió nuevamente a protestar por la falta de insumos médicos para realizarse las hemodiálisis en esa casa de salud.

Los afiliados y jubilados del IESS afirman que no cuentan con elementos básicos como gasas o esparadrapos, reiteran que deben llevar la heparina y que les realizan las diálisis con el filtro que haya, sin importar si es el que les corresponde.

Según explican, para realizarse este proceso de desintoxicación de su sangre ante la deficiencia de sus riñones, requieren de filtros según su peso corporal. De los cuatro estipulados, 13, 15, 17 y 19, solo hay el primero y el último.

El resultado de ello es que los pacientes terminan totalmente agotados o no se cumple total o adecuadamente la desintoxicación, según explicaron.

El dirigente del grupo de pacientes que se realiza la diálisis en el Teodoro Maldonado Carbo, Johnny Barberán, sostiene que si bien la falta de medicinas e insumos es un problema recurrente, la situación se ha agravado con la actual administración.

En septiembre pasado, tras una protesta de los pacientes y videos que circularon con la denuncia de que había pacientes que no se podían hacer las diálisis porque no tenían cómo comprar los insumos que no había en el hospital, la actual administración gestionó de urgencia los sueros y ofreció solucionar el problema de manera definitiva.

Sin embargo, los pacientes aseguran que esto más bien ha empeorado y desafiaron a los directivos a acudir a la unidad de hemodiálisis y desmentirlos ante la prensa. Por el contrario, aducen que algunos de los insumos que aún quedan, como los filtros, fueron gestionados en administraciones anteriores.

Pero los directivos no acudieron y el hospital se limitó a emitir un comunicado en el cual enlista los insumos que -según afirma- tiene la unidad de hemodiálisis: y señala que para cubrir la alta demanda, ha programado la adquisición de otros fármacos e implementos necesarios con los que espera dar una cobertura por nueve meses.

"La reprogramacion de compra es efectuada de acuerdo a datos estadísticos, los cuales indican que el HTMC efectúa un promedio de 3.500 sesiones de hemodiálisis", indicó el Hospital en el comunicado.

La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal del IESS se hacen las diálisis en centros o clínicas privadas. De allí que los pacientes del Teodoro Maldonado Carbo creen que hay la intención de cerrar esta unidad para derivarlos a una entidad particular. En el Hospital reciben hemodiálisis 380 pacientes al mes, pero cada uno necesita realizárselas tres días a la semana.