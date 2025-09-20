Nueva gobernadora en Orellana: ¿Quién asume el cargo y qué experiencia aporta?

El presidente Daniel Noboa designó a Alexandra Maricela Villavicencio Quezada como gobernadora de Orellana. Villavicencio ya ejercía como gobernadora encargada desde el 10 de octubre de 2024, tras la salida de Nuvia Rocío Vega Morillo. Noboa oficializó su nombramiento mediante el Decreto Ejecutivo N.º 150, con el objetivo de "garantizar estabilidad y continuidad en la provincia".

Villavicencio fue Jefa Política en el cantón El Coca, según la página oficial de la Gobernación de Orellana. Durante su gestión, ha participado en eventos ciudadanos, conversatorios y acciones de proximidad con las comunidades, incluyendo actividades de seguridad coordinadas con la Policía Nacional, consolidando su presencia como máxima autoridad provincial.

Estiudios y formación académica

Villavicencio es ingeniera en administración pública, Villavicencio cuenta con conocimientos en gobernabilidad, gestión de conflictos y atención ciudadana. Su formación técnica respalda decisiones estratégicas en Orellana, donde enfrenta retos de seguridad y desarrollo social.

Seguridad y cercanía con la ciudadanía, su prioridad

Como gobernadora ha liderado programas de participación ciudadana y fortalecimiento institucional, proyectando un liderazgo que une políticas públicas con las necesidades reales de la comunidad.

