El nombre sigue rondando. El movimiento Centro Democrático insiste en que su carta para la Alcaldía de Guayaquil sea su fundador, Jimmy Jairala. El exprefecto del Guayas participó de una reunión política realizada ayer, 9 de diciembre de 2021, en la que dirigentes de la lista 1, entre ellos el excandidato vicepresidencial, Carlos Rabascall, le propusieron acepte la candidatura para ocupar el sillón de Olmedo.

Jorge Vélez, director en Guayas de Centro Democrático, confirmó a EXPRESO que en dicha cita la dirigente Elena Toledo junto con Rabascall solicitaron a Jairala acepta la postulación a la Alcaldía de Guayaquil. Luego de este evento político nace hoy, 10 de diciembre de 2021, una pugna entre el exprefecto del Guayas y la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por el anuncio de la construcción de la primera piscina con olas en la ciudad con un costo de más de 2 millones de dólares.

La obra fue cuestionada por Jairala al considerarla poco prioritaria para la ciudad, lo que mereció la respuesta de la primera edil porteña. "Si es cuestión de prioridades, usted gasta millones en alimentar caballos para su deleite, y eso mientras era Prefecto", comentó Viteri en un extenso comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

EN RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE JIMMY JAIRALA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CON OLAS PARA LOS QUE MENOS TIENEN pic.twitter.com/usNA07E7Qb — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) December 10, 2021

A decir de Vélez, esta reacción de la alcaldesa no es gratuita. "Hoy vimos con sorpresa que después de este evento a renglón seguido la alcaldesa ha publicado un comunicado directamente a Jimmy Jairala como periodista en ese sentido Jairala manifestó que se pronunciará el lunes... Sin duda est dinámica de las elecciones del 2023 se ha comenzado a calentar en esta Navidad de 2021".

Serenidad señora Alcaldesa. El lunes puede que le responda en @UnCafeConJJ …pero mejor dele una respuesta a la Ciudad. Y gracias por su sintonía! — Jimmy Jairala (@jimmyjairala) December 10, 2021

Consultado por este Diario, Jairala comentó que fue invitado a una "reunión social" en la que comió ceviche de pescado y se tomaron fotos. Insistió en que hace dos años y medio está alejado de la actividad partidista, "pero todos los directores provinciales son mis amigos y fue una oportunidad para saludarnos". "Me retiré (del evento) y después se instalaron en una reunión preparatoria de la Convención Nacional de enero. ¿Por qué me invitaron? Pues no dejo de ser el fundador de Centro Democrático", comentó. Sobre el pedido a que acepte la candidatura respondió: "ahora estoy dedicado a la comunicación desde hace 31 meses. Y en esto sigo".

En dicha reunión política también se tomaron decisiones estratégicas con miras a las elecciones seccionales de 2023 como facultar a directores provinciales de Zamora Chinchipe, Loja, Santa Elena, Pichincha, entre otros, para sentarse a conversar con otras organizaciones políticas como Pachakutik e Izquierda Democrática en sus provincias.