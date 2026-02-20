Noboa plantea reforma en la justicia y vuelve a cuestionar a la prensa

El presidente mencionó la necesidad de una reforma judicial y criticó a quienes hablan de persecución política

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista este viernes 20 para Radio City Guayaquil, afirmó que “tiene que haber una reforma a la función judicial importante”. Señaló que hablar de independencia judicial sin recursos ni autoridad es una ilusión, criticando una publicación en un diario (del cual no mencionó nombres) que hablaba sobre el tema. “Es muy fácil hacerse el científico y hablar de independencia, pero los quiero ver lidiar con grupos que tienen tentáculos en la política, en los gobiernos locales y en la función judicial”, expresó.

El mandatario insistió en que su gobierno no persigue adversarios políticos, sino criminales. “Nosotros perseguimos crímenes y criminales, aquí no hay persecución política”, dijo, respondiendo a quienes lo acusan de instrumentalizar la justicia.

Mafias comunicacionales, ataques personales y muertes violentas

Noboa denunció que las mafias son quienes buscan desprestigiarlo, acusándolo de ser él mismo un criminal. “Los criminales se me cargan de que yo soy el criminal”, afirmó, señalando que estas organizaciones tienen brazos políticos, nexos judiciales e incluso vínculos comunicacionales.

El presidente mencionó directamente a Alondra Santiago, periodista contraria a Noboa que fue deportada y que lo habría acusado de pedofilia, calificando esas declaraciones como parte de una campaña de difamación. “La desquiciada esta que ya fue deportada, Alondra, diciéndome pedófilo, rayándome a mí, ¿dónde están los voceros de lo inmaculado y puro?”, cuestionó.

Así mismo habló de la captura del alcalde de Guayaquil. afirmando que no era coincidencia que tras su salida haya bajado el porcentaje de muertes violentas "Desde que se capturó al alcalde criminal han caído las muertes violentes en un 26%, ¿creen que es coincidencia?"

La cárcel del encuentro y el sistema penitenciario

El presidente anunció la construcción de una nueva cárcel del encuentro con capacidad para 15 mil personas. Según explicó, esta infraestructura permitirá redistribuir el sistema carcelario y reconvertir las prisiones actuales. “Lo que más odian del encuentro es que están aislados”, señaló.

Noboa también reafirmó su respaldo a policías y militares que cumplen con su deber. Recordó que en algunos casos ha otorgado el perdón presidencial a uniformados que actuaron correctamente en la lucha contra el crimen. “Todo policía y militar que haga su trabajo va a recibir el apoyo del presidente”, aseguró.

