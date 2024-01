Noboa sobre focalizar subsidios: "Seré claro... sino Iza le miente a la gente"

El presidente Daniel Noboa señaló que no eliminará los subsidios y que Leónidas Iza ya no tendrá excusa par a "hacer relajo".

Los puntos sobre las íes. El presidente Daniel Noboa realizó varias precisiones sobre cómo avanza las acciones emprendidas por su Gobierno en medio del conflicto armado interno, declarado contra los grupos narcoterroristas desde el pasado 9 de enero, vía decreto ejecutivo. Habló de la consulta popular, del financiamiento a las fuerzas militares, del proyecto de ley para aumentar el IVA al 15%. Pero también, sobre una de las acciones que podría ayudar al Ejecutivo a aumentar ingresos y así resarcir el déficit en la caja fiscal.

"¿La focalización de subsidios podría ser un plan b?", preguntó al mandatario Liz Valarezo, periodista que participó en la entrevista concedida a Teleamazonas, desde el Salón Amarillo, en Carondelet. Noboa, quien también detalló que se prevé recortar mil millones en gasto público, en espacios administrativos del Estado, respondió : "Hay que ser muy claros en este tema, y se los digo a todos los ecuatorianos, porque sino le estamos dando gusto a Leonidas Iza para que le mienta a la gente: la focalización de subsidios no afecta al pueblo".

Explicó durante la entrevista realizada el 22 de enero de 2024, que lo que se debería hacer en caso de una focalización de subsidios, es mejorar la eficiencia energética, en generación y trasmisión eléctrica, como en refinamiento nacional. O, "mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor al Diesel".

Sin embargo, luego de explicar las acciones que se deberían tomar desde el Gobierno, en caso de elegir la focalización de subsidios como una medida económica para ahorrar recursos al Estado, Noboa aclaró, a detalle, que esta no es opción para su administración: "no vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor".

El mandatario sentenció y recalcó, al finalizar su intervención respecto al tema de subsidios que, era "una pena que estemos decepcionando a Leonidas Iza, ya no va a tener discurso para hacer relajo. No creemos que sea la salida inmediata, tiene que ir de la mano de una eficiencia energética, para que el costo final para el consumidor sea el mismo".

