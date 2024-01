Estado de excepción: Noboa anunciará la semaforización de cantones

El presidente Daniel Noboa anunció que hoy, 22 de enero del 2024, informará la semaforización de los cantones con el objetivo de categorizar las restricciones en el marco del estado de excepción que decretó el conflicto armado interno contra grupos terroristas.

En entrevista con Teleamazonas, el primer mandatario adelantó que algunos cantones tendrán ciertas restricciones que otros y que la medida busca no afectar a los pequeños productores, comerciantes y negocios que se ven perjudicados por las restricciones como el toque de queda.

Sobre el estado de excepción, Noboa dijo que lo más seguro es que lo amplíe a 30 días más tal como se lo faculta la ley. "Estamos dando golpes fuertes. No podemos parar. Ni creer que esto se va a solucionar (en corto tiempo)", dijo el primer mandatario. En ese mismo sentido, fue consultado sobre la construcción de las nuevas cárceles, dijo que los diseños están listos y que las empresas que se encargarán de la construcción están listas.

Hoy está prevista la llegada de una comitiva de los Estados Unidos encabezada por Christopher Dodd, asesor Presidencial Especial para las Américas; y la Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Sobre la cooperación de ese país, Noboa espera que llegue ayuda en capacitación, tecnología y más. Para esto, precisó que el acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos que espera el dictamen de la Corte Constitucional es fundamental.

"Estados Unidos así como el mundo han visto lo que está pasando y lo importante que es mantener a Ecuador protegido para la protección mundial. Europa lo ve así. Se necesita armamento, tecnología, entrenamiento. La Corte debe pensar como ciudadanos y lo que vivimos ahora le da paz a los ciudadanos. Y sería un retroceder si niegan ese acuerdo a los ciudadanos", puntualizó.

Al ser cuestionado sobre la ley urgente para incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el presidente Noboa dijo estar de acuerdo con la temporalidad de un eventual incremento del IVA, con el cobro de un impuesto a las utilidades de la banca y que el Estado también haga ajustes.

"La RC (Revolución Ciudadana) no se acuerda que subieron el IVA en 2016. Estoy de acuerdo que debería cobrarse (impuesto a las) utilidades a la banca. Me parece que el impuesto al patrimonio va a afectar los pequeños productores. Impuestos a las utilidades hace sentido, al patrimonio no hace sentido. Ellos (el correísmo) no se acuerdan, yo tengo que refrescarle la memoria".

Noboa precisó que solicitar una moratoria para aplicar lo resuelto en la consulta del ITT puede ser una opción dado que el tiempo aprobado corre. "Tendría que hablar con los expertos por lo menos debería ser un año adicional".

Al referirse a la focalización de los subsidios a los combustibles, el presidente arremetió contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. "La focalización del subsidio no afecta al pueblo. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo. Que pena que estemos decepcionando a Leonidas Iza que no tendrá discursos para hacer reclamo".

Al ser consultado sobre la consulta popular, Noboa explicó que retiró la pregunta sobre los casinos del primer pliego de preguntas para evitar excusas de grupos políticos para que no digan que es un obstáculo. Espera que el resto de 19 preguntas sean aprobadas por la Corte Constitucional.

"Si quieren (la Corte) negar preguntas que son: populares para el pueblo, que las nieguen. La Corte deberá trabajar en conjunto. La saqué (la pregunta de los casinos) para que no haya excusa a ningún grupo político para que sea un obstáculo... (Una vez aprobadas las preguntas de la consulta) De una 'cuete bala' (serán enviadas) al CNE. Aspiro tener la consulta la 10 de marzo".

