Noboa entrega insumos y créditos en Cuenca y acusa a manifestantes de violentos

El mandatario cumplió con varios eventos oficiales. Hay manifestantes detenidos por el ataque a la caravana presidencial.

El acto se desarrolló en el Cuartel Dávalos, ubicado en la Panamericana Norte, en medio de un fuerte control policial

La agenda del presidente Daniel Noboa culminó en Cuenca con la entrega de tractores e incentivos crediticios para el sector agrícola de las provincias de Azuay y Cañar.

Noboa inició su discurso refiriéndose a los manifestantes detenidos en Cañar, a quienes calificó como personas violentas que “irán a la cárcel”, y aseguró que su Gobierno ha estado abierto al diálogo.

“¿Por qué no quieren que les entreguemos estos beneficios? Nosotros hemos estado abiertos al diálogo desde el día uno. Hemos conversado con las comunidades”, sostuvo.

El mandatario también se refirió al próximo proceso electoral de Consulta Popular y Constituyente, retando al movimiento indígena a vencerlo en las urnas.

“Se viene una consulta importante, con cuatro preguntas que cambiarán el futuro de sus hijos. ¿De qué tienen miedo? Tienen miedo de los procesos democráticos porque pierden”, manifestó Noboa.

Además, mencionó a Leonidas Iza y Marlon Vargas, señalando que en las elecciones presidenciales “les ganamos en sus casas” y los calificó como “el filtro del mal”. “A base de odio quieren molestar a la gente. Que vayan, que participen en la consulta, y si pasa la consulta, que se lancen a asambleístas a ver si no les ganamos de nuevo”, agregó.

El discurso del mandatario estuvo cargado de críticas hacia quienes, a su parecer, se oponen a su gestión, incluyendo a los “alcaldes y prefectos de las ciudades grandes que se han pasado atacando a este Gobierno”.

Aseguró que existen alcaldes corruptos y enfatizó que su administración no miente y se dedica a trabajar “en vez de andar cuenteando a la gente”. “Ese cuento se lo dejamos a los alcaldes corruptos, a los que son financiados por la minería ilegal, a los alcaldes que son traficantes de combustibles y a otros que están conectados al narcotráfico”, afirmó Noboa.

El presidente también señaló que los opositores difunden mentiras, descartando el retiro del subsidio al gas doméstico, destacando el crecimiento económico del país pese al paro nacional y desmintiendo que el precio del diésel alcance los USD 4.

Entrega de ayudas técnicas en Cuenca

En el marco del evento desarrollado en el Cuartel Dávalos, se entregaron 20 tractores destinados a productores de Azuay, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Loja y Cañar.

Además, se otorgaron 10 créditos Ageo Violeta de BanEcuador, 60 carnés y certificados AFC para productores de Azuay y Cañar, 50 paquetes tecnológicos subvencionados de insumos agrícolas C7, cinco kits de equipamiento menor para uso en ferias en beneficio de productores de Cañar, 175 títulos de propiedad de tierras rurales en Azuay y Cañar, y 15 Unidades Móviles Agroproductivas.

