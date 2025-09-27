Noboa designa a John Miño como nuevo comandante general del Ejército: ¿Quién es?

El oficial reemplaza en el cargo a Iván Vásconez Hurtado. El decreto fue firmado en Latacunga

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, designó al General de División John Eduardo Miño Razo como el nuevo Comandante General de la Fuerza Terrestre. El nombramiento se oficializó a través del Decreto Ejecutivo No. 158, firmado en la ciudad de Latacunga este viernes 26 de septiembre de 2025.

¿Quién es el nuevo comandante del Ejército?

Miño Razo asume el liderazgo del Ejército en reemplazo del General de División Iván Rodrigo Vásconez Hurtado, a quien el mandatario cesó en sus funciones y agradeció por "los valiosos y leales servicios prestados al país". Vásconez se desempeñaba en el cargo desde el 1 de septiembre de 2025, es decir, solo duró 25 días.

John Eduardo Miño Razo nació en Latacunga, provincia de Cotopaxi, el 26 de noviembre de 1968. Se graduó como subteniente de aviación del Ejército en agosto de 1987 y pertenece a la promoción No. 86 de Arma.

Su carrera militar está marcada por su especialización como piloto. Es paracaidista, piloto de helicópteros e instructor de vuelo en equipos como el Puma. Además, cuenta con capacitaciones en seguridad de vuelo, empleo táctico nocturno y seguridad aérea.

En el ámbito académico, posee un Doctorado en Ciencias Militares, una Maestría en Estudios Estratégicos e Historia Militar y un diplomado de Alto Nivel en Gestión Integral por la Universidad de Salamanca. Su trayectoria ha sido reconocida con la medalla "Mariscal del Pacificador de Brasil".

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de alta responsabilidad, entre los que destacan:

Comandante del Grupo de Aviación del Ejército No. 44 en Pastaza.

Jefe de la sección de instrucción en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil.

Director de la Dirección General de Recursos Humanos del Ejército.

Director de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Comandante de la IV División de Ejército "Amazonas".

Jefe de Estado Mayor del Ejército.

Junto con su nombramiento, el presidente Noboa le otorgó al general Miño Razo el grado honorífico de General de Ejército, el cual mantendrá mientras se desempeñe como Comandante General. Según la ley, este tipo de grados son solo de representación y no afectan la antigüedad militar ni otorgan beneficios económicos adicionales.

