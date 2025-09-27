Expreso
PLAN SALUD
iNCENDIO COLORADO
Los incendios forestales afectan a la fauna silvestre.CORTESÍA

Incendios en Guayaquil: guía para ayudar a un animal silvestre afectado por el fuego

Especialistas piden no tocarlos, ofrecerles agua y llamar al 911. La temporada de quemas de maleza amenaza a la fauna local

La temporada seca en Guayaquil trae consigo un aumento en los incendios forestales que, además de consumir la vegetación de los cerros, ponen en grave peligro a la fauna que los habita. Eventos recientes, como el fuego reactivado en el cerro Colorado, son un recordatorio de que los animales silvestres, al huir, pueden llegar desorientados o heridos a las zonas urbanas.

¿Qué hacer si veo a un animal (vivo) afectado por un incendio?

Eliana Molineros, veterinaria de Proyecto Sacha y experta en rehabilitación de fauna silvestre, explica que especies como ocelotes, jaguaroundis, ardillas y culebras son comúnmente desplazadas por el calor y el humo. Si usted se encuentra con uno, la experta recomienda seguir un protocolo claro y seguro.

tráfico animales silvestres proyecto Sacha fauna Guayaquil agosto 2025 CV
En Proyecto Sacha se rescatan animales que han sido víctimas de tráfico de vida silvestre.CHRISTIAN VINUEZA

Aquí una guía de acción:

  1. Mantenga la distancia y la calma: No intente acorralar, tocar o capturar al animal. Una especie silvestre, especialmente si está herida o asustada, puede reaccionar de forma agresiva para defenderse. La prioridad es garantizar la seguridad de las personas.
  2. Resguarde a sus mascotas: Si tiene perros o gatos, ingréselos inmediatamente a su domicilio. Esto previene posibles ataques o enfrentamientos que podrían resultar en lesiones para ambos animales.
  3. Ofrezca agua de forma segura: Puede colocar un recipiente ancho y de poca profundidad con agua fresca en un lugar cercano pero no pegado al animal. Esto le permitirá hidratarse sin que se sienta amenazado por la presencia humana.
  4. Llame a la línea de emergencia 911: Este es el paso más importante. Reportar el avistamiento al 911 activa el protocolo oficial, permitiendo que personal especializado del Ministerio del Ambiente y de la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA) acuda al sitio para realizar un rescate técnico y seguro.

De forma complementaria, la organización Proyecto Sacha ha dispuesto una línea de WhatsApp para centralizar los reportes y facilitar el registro de la fauna afectada. Si ve un animal que parece herido, puede contactar al 0963518737.

Para que la ayuda sea efectiva, se solicita a los ciudadanos enviar una fotografía del animal y la ubicación exacta. Esto es clave para que los especialistas puedan evaluar la situación y coordinar una respuesta rápida. Se reitera que el 911 sigue siendo la principal vía para emergencias.

