el empalme
Policía libera a secuestrado en El Empalme: un delincuente abatido y tres detenidos.Cortesía

John Reimberg: Policía libera a un secuestrado en El Empalme y abate a un delincuente

La Unase irrumpió en un islote de la represa Daule-Peripa, en Guayas, donde una víctima permanecía privada de la libertad

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la madrugada de este sábado 27 de septiembre de 2025, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) rescató a una persona que había sido secuestrada días atrás en la parroquia Los Ángeles, en la provincia de Los Ríos.

El operativo se realizó en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, en una vivienda ubicada en medio de un islote en el embalse de la represa Daule-Peripa, donde la víctima permanecía retenida.

Policía frustra secuestro, abate a un delincuente y captura a tres

Según el ministro, al llegar al sitio los agentes fueron recibidos con disparos de armas de fuego. En respuesta, y haciendo uso legítimo de la fuerza, la Policía abatió a uno de los presuntos delincuentes y capturó a otros tres.

Reimberg compartió en su cuenta de X (antes Twitter): “Cero impunidad para los delincuentes. Seguimos trabajando más fuerte que siempre”.

Impiden extorsión en la Zona 8; cuatro sujetos fueron aprehendidos

El viernes 26 de septiembre, en otro caso, se conoció que la Policía Nacional, a través de la UNASE y el GIR, ejecutó el operativo “Libertad” en el Distrito 9 de Octubre, Zona 8, e impidió que cuatro sujetos presuntamente extorsionaran a una persona y a su familia

Como resultado, fueron aprehendidos cuatro individuos por el presunto delito de extorsión, dos de ellos con antecedentes penales y uno con una denuncia presentada en 2023 por delitos contra la flora y fauna silvestres, detalló el Ministerio de Interior. 

