Daniel Noboa ordena movimientos en la Fuerza Terrestre con nuevos ascensos y salidas

El presidente firmó en Latacunga los decretos 157 y 160 que disponen ascensos y disponibilidad de altos mandos militares

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó este viernes 26 de septiembre de 2025, en Latacunga, el Decreto Ejecutivo 160, con el que dispuso poner en situación militar de disponibilidad a dos oficiales generales de la Fuerza Terrestre.

Los generales de brigada Jaime Alejandro Navarrete Berrú y Arturo Benjamín Velasco Carrascal fueron incluidos en la disposición que se sustenta en los artículos 115 numerales 7 y 10 de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

"Encárguese de la ejecución de este Decreto Ejecutivo al Ministerio de Defensa Nacional", detalla el documento.

¿Qué oficial ascendió a General de División según el decreto presidencial?

Por otro lado, Noboa también firmó el Decreto 157, en el que se oficializó el ascenso del general Jhon Eduardo Miño Razo al grado de General de División. La medida se aplica desde el 10 de agosto de 2025, según el documento.

Ambos decretos fueron delegados para su ejecución al Ministerio de Defensa Nacional. El Gobierno aclaró que entran en vigencia desde la fecha de suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

📄𝑪𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐

𝐸𝑙 𝐸𝑗𝑒́𝑟𝑐𝑖𝑡𝑜 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎 𝘩𝑜𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛̃𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝐽𝑜𝘩𝑛 𝐸𝑑𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑀𝑖𝑛̃𝑜 𝑅𝑎𝑧𝑜,… pic.twitter.com/69Ty5PJ7SX — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 27, 2025

