Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Daniel Noboa
El presidente Daniel Noboa durante una reciente aparición pública.EFE

Daniel Noboa ordena movimientos en la Fuerza Terrestre con nuevos ascensos y salidas

El presidente firmó en Latacunga los decretos 157 y 160 que disponen ascensos y disponibilidad de altos mandos militares

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó este viernes 26 de septiembre de 2025, en Latacunga, el Decreto Ejecutivo 160, con el que dispuso poner en situación militar de disponibilidad a dos oficiales generales de la Fuerza Terrestre.

Los generales de brigada Jaime Alejandro Navarrete Berrú y Arturo Benjamín Velasco Carrascal fueron incluidos en la disposición que se sustenta en los artículos 115 numerales 7 y 10 de la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

"Encárguese de la ejecución de este Decreto Ejecutivo al Ministerio de Defensa Nacional", detalla el documento. 

¿Qué oficial ascendió a General de División según el decreto presidencial?

Por otro lado, Noboa también firmó el Decreto 157, en el que se oficializó el ascenso del general Jhon Eduardo Miño Razo al grado de General de División. La medida se aplica desde el 10 de agosto de 2025, según el documento.

RELACIONADAS

Ambos decretos fueron delegados para su ejecución al Ministerio de Defensa Nacional. El Gobierno aclaró que entran en vigencia desde la fecha de suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Ruta León: el nuevo plan cultural para disfrutar el Centro Histórico de Quito

  2. Incendios en Guayaquil: guía para ayudar a un animal silvestre afectado por el fuego

  3. Daniel Noboa ordena movimientos en la Fuerza Terrestre con nuevos ascensos y salidas

  4. Real Madrid sufre el peor partido del 2025: el Atlético lo aplasta en el derbi

  5. PSG vs Auxerre EN VIVO Hoy: señal, alineaciones y jugadas del partido | Juega Pacho

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  2. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

  3. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  4. Quinto Puente Guayaquil: ¿realmente impactará en la reducción del tránsito?

  5. ¿Quién es Alexandra Navarrete, la nueva directora del SRI?

Te recomendamos