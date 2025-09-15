"No vamos a permitir el cierre de vías": Reimberg sobre anuncio de marchas en Ecuador

Transportistas y organizaciones sociales han adelantado movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que hay apertura al diálogo.

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció este lunes 15 de septiembre de 2025 sobre el anuncio de movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, decretada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Aunque reconoció que desde la madrugada hubo cierres de vías en la provincia de Carchi, en entrevista con Teleamazonas sostuvo que la situación está siendo controlada. "Fueron detenidas dos personas que estaban incitando (a la paralización). No vamos a permitir el cierre de vías", dijo.

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, reiteró que no existen negociaciones con los transportistas, sino conversaciones dentro de un marco de apertura al diálogo.



Más detalles👇https://t.co/9AF4yZYOQX — Diario Expreso (@Expresoec) September 15, 2025

El Gobierno de Noboa insiste en dialogar con los transportistas

Respecto al anuncio de algunos gremios de transportistas de mantenerse vigilantes de la eliminación del subsidio al diésel, pero bajo su derecho a la resistencia, el ministro Reimberg insistió en que ellos están invitado a dialogar con el Gobierno.

"Estamos diciéndoles que vengan a la mesa de diálogo, que se sienten directamente con el Gobierno, con los ministros para poder tomar las mejores decisiones. Han anunciado que van a acudir y eso es una medida positiva", acotó. El ministro añadió que cámaras de industrias y cámaras de comercio ya están participando de los diálogos con el Gobierno.

Varias vías en la provincia del Carchi están cerradas por transportistas. Cortesía, cuenta de X del Periódico D'Una

El cambio de sede del Ejecutivo es para evitar "incovenientes"

Por otra parte, el ministro del Interior, John Reimberg, también se pronunció sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de trasladar la sede del Ejecutivo a Latacunga, provincia de Cotopaxi, tras la eliminación del subsidio al diésel.

“Es un lugar estratégico. Si alguien pretende causar algún problema, nosotros estamos cerca de donde podrían presentarse los inconvenientes”, comentó Reimberg. Añadió que se trata de una decisión acertada y que permanecerán allí el tiempo que sea necesario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!