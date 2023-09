Nicole Bonifaz: "Si no actúa por los intereses del Consejo, Vera debería renunciar"

La vicepresidenta del Consejo de Participación, Nicole Bonifaz López, atiende telefónicamente a EXPRESO para evaluar el conflicto de la institución con la Corte Constitucional y el manejo de la entidad, mismo que no califica de político, sino de “alejado de los intereses ciudadanos”.

CPCCS: La apelación a la veeduría ciudadana ya tiene juez ponente definido Leer más

¿Por qué llegaron a este momento, de estar en riesgo de ser destituidos?

Los consejeros Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y yo hemos sido claros: no estamos de acuerdo con que no se nos haya informado, socializado y elevado al pleno la sentencia del juez de Manabí. Llegamos a todo esto por esa razón (...).

Lea también: El CNE denunciará a quienes amenazan con sacar "a patadas" a los vocales electorales

El presidente Alembert Vera ya explicó eso a la Corte Constitucional, ¿no se siente representada por la contestación?

El informe está en lo correcto, pero lo que no me representa es que no se haya hecho esta consulta antes a la Corte Constitucional...

¿Por qué?

Pudimos haber evitado estos problemas desde un principio, cuando se recibió la sentencia. Incluso antes de la convocatoria de la veeduría ciudadana. Tampoco me parece que se diga que esto no es necesario pasarlo al pleno porque esta veeduría no es común, no surgió por iniciativa ciudadana, sino por una sentencia. Eso debió socializarse, nos pone en riesgo a todos, a la institución (...).

Contexto Los consejeros de Participación enfrentan el peligro de ser destituidos por convocar a una veeduría ciudadana que revise las actuaciones del Consejo de Participación transitorio.

Noboa y González, esquivos al conflicto entre la Corte Constitucional y el CPCCS Leer más

El presidente Vera ha dicho que seguirá el proceso, ¿cree que se lo debe pausar?

Lanzada la convocatoria se hace difícil, pero es algo que como pleno podríamos hacerlo. No es posible que sigamos con una veeduría que en unos días nos diga que tenemos que suspender y seguimos quedando mal como institución y debiendo a la ciudadanía.

Lea también: El nuevo gobierno se instalará a finales de diciembre, según los cálculos del CNE

Este tema se suma al presunto plagio de la fiscal Salazar y las sombras alrededor de los concursos, ¿hay un mal manejo de la institución o una agenda paralela en marcha?

No podría afirmar si hay intenciones políticas (...), eso es algo que debe responder el presidente del Consejo. Yo estoy precautelando la institucionalidad y el apego a la Constitución... No se trata de ser correísta o anticorreísta, aquí todos estamos trabajando por el bien común, por la ciudadanía.

¿Cree que está siendo bien direccionado el Consejo?

En este momento, no. Eso de dar paso a la conformación de la veeduría no se lo hizo de la manera correcta. Creo que cinco de los siete consejeros son abogados y se debió haber revisado mejor la norma. Se han apresurado, no se están viendo los intereses de la institución y la ciudadanía (...).

Generamos rechazo hacia nosotros y seguimos desestabilizando la institucionalidad del Consejo de Participación.

Alembert Vera pasa de querer indagar “atrocidades” a llamar a la paz Leer más

Entonces, ¿a qué intereses responde la institución?

Es algo que habrá que preguntarle al presidente del Consejo. Lo he dicho, si no va a actuar por los intereses de la institución y la ciudadanía, él (Alembert Vera) sí debería dar un paso al costado para que el resto de consejeros, que llegamos con las ganas, el objetivo de trabajar en favor de la ciudadanía, podamos hacerlo.

Lea también: Yasuní: Las declaraciones de Lasso fueron "reflexiones" sobre la consulta popular

La comisión del concurso de contralor ha hecho denuncias públicas, ¿por qué no pasa nada con estos señalamientos?

La comisión es muy aparte de lo que como consejeros podemos hacer, no podemos entrometernos en sus funciones. Nosotros tenemos que vigilar que el concurso se lleve de la manera más transparente (...).

No podría afirmar si hay intenciones políticas detrás. Eso es algo que lo debe responder el presidente Vera.

¿Qué ha hecho usted?

He cuestionado mucho a esa comisión, igual a la del concurso de renovación del CNE, porque no estaba de acuerdo en cómo se estaba calificando, así como el proceso de contralor. Pero esto es algo que lo llevamos internamente porque solo podemos pronunciarnos a través de oficios o Quipux (...).

La Fiscalía inicia investigación previa contra el juez Quimis por prevaricato Leer más

Lea también: Elecciones 2023: la Conaie sigue sin definir a quién apoyará en segunda vuelta

Con todo esto, ¿no cree que hay una agenda partidista liderada por Alembert Vera?

Yo no puedo decir que existe o no. El tema de la fiscal fue una petición de un colectivo. Si los consejeros votaron a favor del informe de investigación, ellos tendrán sus razones (...). Tampoco podría decirlo por el tema de la veeduría (...).

¿Debería renunciar Vera?

Si no va a actuar por los intereses de la institución y de la ciudadanía, debería dar un paso al costado y dejar trabajar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!