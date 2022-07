Nicolás Lapentti Carrión, político de larga data que comulgaba con el Partido Social Cristiano (PSC), anunció la mañana de este miércoles 6 de julio que será candidato a Prefecto del Guayas.

Nicolás Lapentti se pone a disposición del PSC ya sea para la Prefectura o la Alcaldía Leer más

"Me permito comunicarles que seré candidato a la Prefectura del Guayas", dijo el exprefecto del Guayas, quien se ha desempeñado como presidente nacional y provincial del PSC, diputado y asambleísta por esa organización.

Aunque aún no puede considerarse una candidatura oficial, Lapentti comentó que esta será impulsada por un partido o movimiento distinto a la lista 6. No adelantó el nombre de esa tienda política.

El anuncio lo hizo en la sede del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, en el centro-norte de Guayaquil. El otrora candidato presidencial aclaró que la postulación no se debe interpretar como un distanciamiento del líder del PSC, Jaime Nebot, a quien, dijo, lo considera un amigo.

Ante la pregunta de si se tomó la decisión de correr por la Prefectura del Guayas desde otra tienda política se debe a que no lo habrían tomaron en cuenta en el proceso interno del PSC, Lapenti contestó que ese no era el motivo. El político dijo que se decidió luego de que conociera que su afiliación al PSC no constaba en los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que habría ocurrido en el proceso de reinscripción de organizaciones políticas que ocurrió años atrás. Para comprobarlo, mostró un documento al que presentó como un certificado de apoliticismo.

Él cree que esa inconsistencia en los registros es una señal del "de arriba".

La rueda de prensa se registró en medio de un ambiente de triunfalismo. Lapenti dijo que lidera las encuestas preelectorales y le deseó suerte a Susana González, quien será presentada como candidada de la lista 6 a la Prefectura del Guayas.