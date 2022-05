El exprefecto de la provincia del Guayas, Nicolás Lapentti, reaparece en el tablero político poniéndose a disposición del Partido Social Cristiano para las futuras seccionales, ya sea para la Alcaldía o a la Prefectura.

Así lo dio a conocer este jueves 19 de mayo en un salón del Hotel Oro Verde, ubicado en el centro de Guayaquil. Allí, con decenas de simpatizantes, dijo que el partido libremente será quien decida.

"Lo que necesita tanto Guayaquil como la provincia del Guayas es que puedan seguirse desarrollando de la mejor manera. El Partido Social Cristiano ha venido cumpliendo con la ciudadanía, esperamos seguirlo haciendo y hacerlo mejor", respondió a EXPRESO.

Sobre si ya ha tenido una contestación por parte del movimiento político, Lapentti subrayó que eso se sabrá en junio próximo. Por ahora se dedicará a recorrer la provincia y la ciudad.

"Vamos a trabajar y mostrar mi imagen, a decir quién soy para los que me recuerdan y los que no para que me comiencen a conocer", acotó.

Quien ya dio pistas de reelección fue la alcaldesa Cynthia Viteri, la noche del pasado martes, y donde adelantó que ya tiene visto a su vicealcalde. En la cita invitó a otros eventuales candidatos.