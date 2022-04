El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, respondió a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso a un medio de comunicación en su reciente visita a Loja. A través de un breve y duro comunicado, el también exalcalde de Guayaquil respondió a seis expresiones del primer mandatario en dicha entrevista. Este dijo que Nebot le ha cogido odio, a lo que este responde: "Yo no lo "odio", por el contrario su estado emocional me da lástima. Pero no es usted un demente cualquiera, es el Presidente de la República y solo por eso me refiero a sus exabruptos".

El primer mandatario fue interrogado sobre el proceso de evaluación a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El periodista vincula este hecho con una eventual destitución de la titular que podría llevar a que se conforme una nueva mayoría que puede destituir de la Presidencia. "El señor (Rafael) Correa y el señor Nebot, juntitos estos mellizos, están viendo como desestabilizan la democracia ecuatoriana. Eso es lo que sucede en la Asamblea Nacional. No es un problema de una institución sino de dos señores que no soportan que Guillermo Lasso esté en la Presidencia del Ecuador".

El uno (refiriéndose a Correa) tiene miedo. Y el otro (refiriéndose a Nebot) porque me odia. Y me odia porque no tuvo los huevos para ser candidato. Y ahora que se quedó en su casa pues tiene una envidia y celos que se dedica todo el día a cranear como desestabiliza la democracia ecuatoriana. Guillermo Lasso, presidente de la República.

A esto, Nebot responde: "El "juntitos" aplíqueselo a usted y a sus aliados, autores en conjunto de impuestos al pueblo y de amnistías y Habeas Corpus para quienes cometieron delitos comunes... Mírese en el espejo. No es usted sujeto de "envidia"".

En cuanto a "huevos", olvídese de los míos y demuestre los suyos, combatiendo a la delincuencia común. Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil.

Nebot concluye asegurando que no está de acuerdo con una destitución del presidente o del Procurador, de la fiscal o del contralor. "Más bien, sus últimas interferencias en el campo de otras Funciones del Estado son las que "desestabilizan" las acciones de los funcionarios que las tomaron en su momento".

Nebot y Lasso quebraron su relación a finales de abril del año pasado cuando una eventual alianza legislativa, entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y el oficialismo, no cuajó. El entonces presidente electo Lasso no aceptó las condiciones de dicho acuerdo lo que empujó a que la Asamblea eligiera a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea. La titular ahora es objeto de una evaluación interna a su gestión.

Las expresiones del presidente también fueron comentadas por el otro aludido, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter.