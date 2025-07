Negociaciones frustradas y un audio de Fito: las versiones sobre su recaptura

Un halo de oscuridad sigue rodeando la recaptura de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros. Ocho días después del operativo, el ministro del Interior, John Reimberg, pasó de abundar en detalles y anécdotas de cómo se ejecutó la operación Gran Fénix 28, de cómo Fito entró en pánico, cómo abrió la escotilla, cómo encontraron su medicina para la diabetes, a mantener un silencio.

Las revelaciones provienen del medio colombiano Noticias Uno, que asegura poseer un audio de 17 minutos en el que Fito relata que desde abril intentó negociar con las autoridades. Asimismo, el medio presenta una carta, un audio y varios mensajes de texto.

Estos mensajes habrían sido intercambiados entre la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco Guerrero, y un integrante del equipo negociador de Fito. El objetivo era que Colombia interviniera para garantizar que no fuera extraditado a los Estados Unidos y que se otorgarán condiciones especiales para él y su familia.

Estos mensajes contradicen la versión oficial de Colombia, que sostiene que recibieron una carta manuscrita, pero sin comprobar su autenticidad y que no realizaron gestiones. En contraste, según el medio colombiano, la embajadora sí elevó la petición al gobierno de Colombia y, más concretamente con Mauricio Jaramillo, Viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia.

El ministro Reimberg es mencionado en el audio

La controversia alcanza también al ministro Reimberg. El medio La Hora hizo público un segmento del audio en el que Fito admite haber tenido una videollamada y haber intentado una negociación, sin éxito. Durante ese fragmento, afirma que no confía en Reimberg porque, según él, no tiene la capacidad de llevar adelante la negociación y asegura que el propio ministro le dijo que fue la gestión del gobierno de Daniel Noboa la que impulsó a Estados Unidos a presentar los cargos por siete delitos. Y

supuestamente se buscó una mejor negociación con la Fiscalía General.

Entre indignado y sorprendido, Fito sostiene: “Yo no soy narcotraficante, yo no ando con drogas, no tengo cárteles. No soy amigo de ningún cártel. Estados Unidos está equivocado… Estados Unidos, siendo un reino muy grande, no creo que se deje lavar el cerebro por el presidente Noboa…”

En otro fragmento, menciona que un contacto militar le aconsejó no entregarse, pues “te quieren acorralar; si te entregas te van a meter a un hueco. Van a hacer lo posible para enviarte a los EE.UU.”.

Una extradición en proceso

Aunque el audio de Fito siembra serias dudas sobre la transparencia del operativo y las negociaciones previas, el ministro Reimberg ha asegurado que no hay un acuerdo para evitar la extradición, al contrario, esperan que el narcotraficante sea entregado a Estados Unidos antes de que termine el año. Sin embargo, el procedimiento de la extradición es un trámite judicial, que incluye audiencias, canales diplomáticos y un impulso político. También ha quedado de manifiesto que uno de los mayores temores de Fito es justamente la extradición.

